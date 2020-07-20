Müthiş bir ödem attırıcı! Haftada 2 defa...

Ayrıca tüm gün boyunca ödem atıcı su dışında ek olarak 1-1,5 litre suyu da içmelisiniz. Yani; günlük sıvı tüketiminiz 2-2,5 litre olmalı. 1 litresi ödem atıcı su, 1-1,5 litresi de normal su olmalıdır. Haftada 2 gün uygulayabilirsiniz. Haftanın diğer günlerinde ise günlük 2 litre su tüketimine ve sağlıklı beslenme kurallarına uymanız gerekir.