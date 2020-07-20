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Hürriyet
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Sağlık
Fotoğraflar: iStock - Ingimage
Haber Giriş: 20 Temmuz 2020 - 15:18,

Müthiş bir ödem attırıcı! Haftada 2 defa...

Sıcak havalarda vücudumuzun ödem tutma oranı artar. Peki vüvuttaki ödem nasıl atılır? Bunun için nelere dikkat edilmeli? Diyetisyen Fatma Yiğitoğlu, konuyla ilgili önerilerini paylaştı

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1
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Yaz döneminde vücudumuzun ödem tutma oranı artar. Lezzetli buz gibi soğuk çay tadında ödem atıcı su da sıcak havalarda ödeminizi azaltmaya yardımcıdır. Ayrıca ödemi günlük hayatınızda daha az yaşamak istiyorsanız şunlara dikkat etmeniz gerekir.

2
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İşte dikkat edilmesi gerekenler;
- Tuz yerine yemeklerinizi baharatlarla güzelleştirin.
- Günlük tuz tüketiminizi azaltın.

3
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- Biraz hareketlenmeniz lazım. Gün içerisinde çok oturuyorsanız mutlaka saat başı kalkıp 2-3 dakika hareket edin.
- Günlük su tüketiminize dikkat edin. Her gün en az 1,5 litre su için

4
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- Kahve ve çayı çok tüketiyorsanız, azaltın.
- Alkollü ve gazlı içecekleri azaltın.
- Haftada toplam 150 dakika yürüyüş yapın.

5Ödem atıcı soğuk çay tarifi:
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Ödem atıcı soğuk çay tarifi:

- 500 mililitre kaynar su içerisine,
- 1 tutam mısır püskülü,
- 1 tutam kiraz sapı,
- 1 poşet yeşil çay,
- 1 adet çubuk tarçın,

Yapılışı: Tüm malzemeleri 500 mililitre kaynar suya atın, 5 dakika kaynatın. Daha sonra iyice süzün. Üzerine 500 mililitre soğuk su ekleyin. Toplam 1 litre suyun içerisine aşağıdaki malzemeleri ekleyin.

6
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- 1 orta boy şeftali (dilimlenmiş),
- ½ orta boy elma (kabuklarıyla beraber),
- 8-10 dal nane

Tüm malzemeleri ekledikten sonra 1 gece buzdolabında bekletin. Buz gibi lezzetli ödem atıcı suyunuz hazır. 1 gün içinde içiniz.

7
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Ayrıca tüm gün boyunca ödem atıcı su dışında ek olarak 1-1,5 litre suyu da içmelisiniz. Yani; günlük sıvı tüketiminiz 2-2,5 litre olmalı. 1 litresi ödem atıcı su, 1-1,5 litresi de normal su olmalıdır. Haftada 2 gün uygulayabilirsiniz. Haftanın diğer günlerinde ise günlük 2 litre su tüketimine ve sağlıklı beslenme kurallarına uymanız gerekir.

8
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Doğru beslenme ve fiziksel aktiviteyi yaşam tarzınız haline getirmeniz gerekir.

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