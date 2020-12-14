Minikler için birbirinden güzel yılbaşı hediyeleri Amazon'da!

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İşte, size yardımcı olacak birbirinden güzel hediye önerileri...
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Bondigo Türkçe Konuşan Eğitici Aktivite Masası
Bondigo Türkçe Konuşan Eğitici Aktivite Masası, Üzerindeki öğretici aktiviteleriyle çocuğunuzun zihinsel ve fiziksel gelişimini destekler. Aktivite masasının üzerinde bulunan alfabe yolu ve eğlenceli tren ile minikler öğrenirken müzik eşliğinde eğlenceli şarkılar dinleyebilir. Böylece kelime dağarcığını da geliştirirler. Ayrıca, eğitici aktivite masasının üzerindeki özel tasarlanmış oyuncakları ile oynayan çocuğunuzun motor hareketleri ve el-göz koordinasyonu da gelişir.
5 farklı hayvan oluşturulabilen renkli bloklar, 1-6 yaş arası çocuklar için uygundur. 40 parçadan oluşan ürün, tabletinizi bloklar üzerinde ayrılmış özel kısma yaklaştırarak taşıtların gerçeğe dönüşme imkanı da sağlıyor.
Yumuşak kumaşı ve kolay taşınabilen bu güzel çanta ile havuza, kreşe, oyun parkına ya da gitmek isteyeceğin herhangi bir yere gitmek daha keyifli hale gelecek. Rahat ayarlanabilir kayışları ile kolaylık sağlayan ürünün ön fermuarlı cebi de atıştırmalıklar için ideal.
Titreşim fonksiyonu, müzikli ve renkli oyuncakları ile bebeğinizi eğlendirirken geniş iç hacmi sayesinde konforlu bir ortam sunan Bondigo Titreşimli Sallanan Ana Kucağı, bebeğinizin fiziksel gelişimini de destekler. İki farklı açıya ayarlanabilen sırt pozisyonu ve sallanma özelliğiyle de hem ebeveynlere kolaylık sağlar hem de bebeğinizin keyifli vakit geçirmesine yardımcı olur.
Çocuğunuzun rahatça oynayabileceği bir alan sağlayan Chicco XXL Forest Playmat Oyun Halısı, çamaşır makinesinde kolayca yıkanabiliyor. Rengarenk bir oyun alanı sunan ürün, sempatik hayvan desenleri ile de çocuğunuzda merak uyandırarak eğlenceli vakit geçirmesini sağlayacak.
BPA içermeyen Mamajoo biberonlar, hem ergonomik tasarımı hem de biberon emziğinde bulunan anti-kolik valf sistemi ile beslenme sırasında bebeklerin hava yutma riskini engeller. Emziklerin ortodontik formu da bebeklerin diş ve damak gelişimine zarar vermeyecek şekilde, emzik kalkanındaki geniş hava delikleri ise hava dolaşımını sağlayarak ciltin tahriş riskini azaltacak şekilde tasarlanmıştır. Ayrıca seti içinde yer alan yumuşak diş kaşıyıcıları, diş çıkarmanın verdiği sancıyı hafifletip, hassas diş etlerini rahatlatmaya yardımcı olur.
Chicco fırça ve tarak setinin doğal kıllı fırçası ile bebeğinizin saçını nazikçe tarayabilirsiniz. Büyük ve kaymayan sapları ile bebeğinizin saçını kolayca tarayabilmenizi yardımcı olabilecek ürünün pembe ve mavi olmak üzere iki farklı renk kombinasyonu bulunmaktadır.