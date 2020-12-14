Minikler için birbirinden güzel yılbaşı hediyeleri Amazon'da!

Milk&Moo Çocuk Sırt Çantası Yumuşak kumaşı ve kolay taşınabilen bu güzel çanta ile havuza, kreşe, oyun parkına ya da gitmek isteyeceğin herhangi bir yere gitmek daha keyifli hale gelecek. Rahat ayarlanabilir kayışları ile kolaylık sağlayan ürünün ön fermuarlı cebi de atıştırmalıklar için ideal.