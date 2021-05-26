Mide fıtığı nedir, neden olur? Mide fıtığı belirtileri ve tedavisi

Nasıl tedavi edilir? Mide fıtığının tanısı geçmişte baryumlu film gibi röntgenler ile konulabiliyor iken, günümüzde ehil ellerde yapılan endoskopi yardımıyla mide fıtığının tanısı konulabilmekte ve de türü ile boyutu belirlenebilmektedir. Şikayetlerin varlığı genellikle tedaviyi belirler. Asit reflü göğüste yanma hissi ve mide ekşimeniz varsa, yıllarca sürecek ilaç tedavisi gerekliliği ya da ilaç tedavisine rağmen geçmeyen şikayetler söz konusu ise mide fıtığı ameliyatla tedavi edilebilir. Aslında, tamamen mekanik bir sorun olan mide fıtığının ilaçla tedavisi mümkün değildir ve ameliyatla mutlak tedavisi mümkündür.



Günümüzde laparoskopik yani karnı açmadan kapalı teknikler ile mide fıtığı onarımı ameliyatları yapılabilmektedir. Fundoplikasyon denilen bu ameliyatlarda yemek borusu alt ucuna mideden yeni bir valf yapılmaktadır. Laparoskopik fundoplikasyon ameliyatını yapan genel cerrahi uzmanı, gereğinde vücutta eriyebilen nanoteknoloji ürünü yamalar kullanarak bu fıtıklaşmaya meyilli açıklığı tamir eder ki, fıtığın kalıcı onarımını ve ameliyat sonrası fıtık tekrarını önleyen esasen bu yama koyulma işlemidir. Yaklaşık yarım saat ila bir saat arası süren bir ameliyatla ve bir gecelik hastane yatışıyla mide fıtığından ve mide fıtığına bağlı oluşan reflüden kurtulabilir, hem hayat kalitenizi artırabilir hem de yemek borusu kanseri riskini sıfırlayabilirsiniz.