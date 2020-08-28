Lazer tedavisi çocuklara da uygulanabilir mi?

Tedaviye erken başlamak önemli Özellikle yüz gibi görünen alanlarda yerleşen şarap lekeleri, psikolojik gelişimini sürdürmekte olan çocuk üzerinde belirgin öz güven problemleri oluşturur. Bu nedenle geniş ve görünen bölgelerde yerleşen lekelerin, çocuk henüz durumun bilincine varmadan, mümkün olan en erken dönemden itibaren tedavileri gerekir. Erken bebeklik döneminde (1.aydan itibaren) tedaviye başlamanın diğer bir avantajı, bebek derisinin özellikleri sayesinde daha az sayıda seans ve daha az komplikasyon ile daha hızlı sonuç alınmasıdır.