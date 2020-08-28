Lazer tedavisi çocuklara da uygulanabilir mi?

Son 50 yıldır kullanımda olan lazerler, bebek ve çocuklarda da etkili ve güvenli şekilde kullanılabiliyor. Günümüzde doğumsal damar lekelerinin tedavisi için geliştirilmiş çeşitli lazer sistemleri mevcut olduğunu söyleyen Dermatoloji Uzmanı Dr. Deniz Akkaya, konuyla ilgili önemli bilgiler paylaştı.
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İşte uzmanından konuyla ilgili önemli bilgiler...
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Damar lekelerinde kullanılıyor
Lazer teknolojisi, lazer enerjisinin hedef doku tarafından seçici olarak emilmesini ve hedef dokuya spesifik ısı hasarı oluşmasını sağlar; böylelikle damar lekesi ortadan kaldırılırken, derinin diğer yapılarına zarar gelmemesi sağlanmış olur. PDL enerjisi, yaklaşık 1 mm kadar derine işler; yani daha derinde yerleşen kas-kemik gibi dokulara zarar vermesi de mümkün değildir. PDL tedavisi, lekenin boyutuna ve çocuğun yaşına göre lokal veya genel anestezi altında, 3-6 hafta aralarla, çoklu seanslar halinde uygulanmakta ve tama yakın renk açılmaları ile yüz güldürücü sonuçlar alınmaktadır.
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Tedaviye erken başlamak önemli
Özellikle yüz gibi görünen alanlarda yerleşen şarap lekeleri, psikolojik gelişimini sürdürmekte olan çocuk üzerinde belirgin öz güven problemleri oluşturur. Bu nedenle geniş ve görünen bölgelerde yerleşen lekelerin, çocuk henüz durumun bilincine varmadan, mümkün olan en erken dönemden itibaren tedavileri gerekir. Erken bebeklik döneminde (1.aydan itibaren) tedaviye başlamanın diğer bir avantajı, bebek derisinin özellikleri sayesinde daha az sayıda seans ve daha az komplikasyon ile daha hızlı sonuç alınmasıdır.
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PDL tedavisi nasıl bir işlem?
- PDL tedavisinin deride oluşturduğu his, lastik bir bandın deriye çarpması olarak tarif edilir; yani çok ağrılı bir işlem değildir. - İşlem güvenliği açısından, çocuğun sabit kalması ve gözlerinin zarar görmemesi için kapatılması gereklidir. - Küçük bebeklerde, genel anesteziye gerek kalmadan, bu işlem rahatlıkla yapılabilir.
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- Yüz yerleşimli lekeler için hayatın ilk 12-18 ayında, mümkün olduğunca çok seans yapılması önerilir. Her seans sonrası, tedavi edilen alanda 7-10 gün süren renk koyulaşması ve morluk oluşur. - Tedavinin etkisi genellikle seanstan 3-4 hafta sonra tam olarak ortaya çıkar. Özellikle tedavinin ilk seanslarında, her seans sonrası lekenin renginde %10-20’ik bir açılma sağlanır.
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- Güneş ışığı ile etkileşim olabileceğinden, lazer öncesi ve sonrasında bölgenin güneşten korunması önemlidir. - İşlem öncesinde aspirin ve ağrı kesici/ ateş düşürücü ilaçların kullanımından kaçınmak gerekir. - Şarap lekesinin renginde belli bir oranda açılma sağlandıktan sonra lazer tedavisi sonlandırılabilse de bazı hastalarda aynı bölgede tekrar koyulaşmalar başlayabileceğinden tedavi sonrasında da hastaların takip edilmeleri ve gerekirse lazer tedavisi tekrarları gerekebilir.