Krem peynirli salam rulo nasıl yapılır?

Bu tarifle isterseniz kahvaltı sofranızı süsleyebilir, isterseniz de partilerde ses getirecek bir atıştırmalık olarak sunabilirsiniz.200 gr krem peynir16 adet macar salam1/2 adet kapya biber1/2 adet yeşilbiber1 çay kaşığı limon rendesi4-5 sap frenk maydanozuHazırlanışıTezgah üzerine kare şeklinde bir streç film serin.Üzerine krem peynir kayun. İsterseniz ikinci bir streç film ile kapatıp merdane ile yarım santim inceliğinde yayabilirsiniz veya bir spatula ile düzgün bir dikdörtgen şeklini verebilirsiniz.Üzerine 8 adet salamı hafifçe üst üste gelecek şekilde sıralayın ve peynirin üzerini tamamen kaplasın.Üzerine limon rendelerini serpiştirin. Altta peynir üzerinde salamlar, üzerine yine streç film koyun ve elle hafifçe bastırarak (çok da fazla bastırıp peynirleri dışarı çıkarmadan) salamların peynire yapışmasını sağlayıp alt üst edin.Streç filmi kaldırın. Peynirli tarafın üstüne ince dilimlenen biberleri ve frenk maydanozunu serpin.Diğer 8 adet salamı da yine hafifçe üst üste gelecek şekilde peynirli karışımın üzerine kapatın. Üzerine tekrar streç film koyup hafifçe bastırın. Üstte kalan streç filmi kaldırın, diğerinin yardımı ile peynirli – salamlı birleşim rulo yapıp kenarlarından sıkıştırın.Sosis gibi şekil verin ve 1 saat buzluğa atın. Buzluktan çıkarıp ince ince dilimleyerek kraker üzerinde servis yapın.