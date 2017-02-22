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Hürriyet
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Nasil Yapilir
 

Krem peynirli salam rulo nasıl yapılır?

Bu tarifle isterseniz kahvaltı sofranızı süsleyebilir, isterseniz de partilerde ses getirecek bir atıştırmalık olarak sunabilirsiniz.

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1
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Bu tarifle isterseniz kahvaltı sofranızı süsleyebilir, isterseniz de partilerde ses getirecek bir atıştırmalık olarak sunabilirsiniz.

2Malzemeler
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Malzemeler



200 gr krem peynir
16 adet macar salam
1/2 adet kapya biber
1/2 adet yeşilbiber
1 çay kaşığı limon rendesi
4-5 sap frenk maydanozu

3
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HazırlanışıTezgah üzerine kare şeklinde bir streç film serin.

4
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Üzerine krem peynir kayun. İsterseniz ikinci bir streç film ile kapatıp merdane ile yarım santim inceliğinde yayabilirsiniz veya bir spatula ile düzgün bir dikdörtgen şeklini verebilirsiniz.

5
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Üzerine 8 adet salamı hafifçe üst üste gelecek şekilde sıralayın ve peynirin üzerini tamamen kaplasın.

6
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Üzerine limon rendelerini serpiştirin.

7
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Altta peynir üzerinde salamlar, üzerine yine streç film koyun ve elle hafifçe bastırarak (çok da fazla bastırıp peynirleri dışarı çıkarmadan) salamların peynire yapışmasını sağlayıp alt üst edin.

8
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Streç filmi kaldırın.

9
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Peynirli tarafın üstüne ince dilimlenen biberleri ve frenk maydanozunu serpin.

10
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Diğer 8 adet salamı da yine hafifçe üst üste gelecek şekilde peynirli karışımın üzerine kapatın.

11
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Üzerine tekrar streç film koyup hafifçe bastırın.

12
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Üstte kalan streç filmi kaldırın, diğerinin yardımı ile peynirli – salamlı birleşim rulo yapıp kenarlarından sıkıştırın.

13
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Sosis gibi şekil verin ve 1 saat buzluğa atın.

14
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Buzluktan çıkarıp ince ince dilimleyerek kraker üzerinde servis yapın.

15
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