Kirazın faydaları saymakla bitmiyor! İşte kirazın sağlığa yararları

Kiraz, antioksidan oranı en yüksek meyvelerden biridir. Antosiyanin, diğer fenolik maddeler, terpenler gibi antioksidan maddeler bakımından zengindir. Kiraza kırmızı rengini veren antosiyaninler, meyve olgunlaştıkça artar. Kirazın renginin koyuluğu arttıkça antosiyanin miktarı da artar. Antosiyaninler, ince kan damarlarının iç çeperlerini güçlü tutup kan ve oksijenin her noktaya ulaşmasını sağlar. Kiraz yüksek antioksidan ve lif içeriğiyle birçok farklı kanser türü riskinden korur. Cilt sağlığına faydalıdır.



Hem yağda hem suda çözünen bir antioksidan olan melatoninin kaynaklarındandır. Melatonin, aynı zamanda vücudun biyoritmini düzenleyen karanlıkta uykuya geçişe yardımcı olan bir hormondur. Dolayısıyla kirazdaki melatonin uykuya dalmayı kolaylaştırabilir.