Kirazın faydaları saymakla bitmiyor! İşte kirazın sağlığa yararları

Kırmızı görünümü ve tadıyla yaz aylarının en sevilen meyvelerinden biri olan kiraz, bol miktarda C vitamini ve antioksidan içermesinin yanı sıra düşük kaloriye sahip. Peki kirazın faydaları nelerdir? Kiraz sapı ne işe yarar? İşte kirazın sağlığa yararları...
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Su içeriği yüksek olan kiraz, sıcak havalarda artan sıvı ihtiyacının karşılanmasına yardımcı oluyor. Lif ve potasyum açısından da zengin. Mevsimine gelmişken bu lezzetli meyveyi bol bol tüketmeniz için birçok sebep var. Şifa deposu bu besinin faydalarını Diyetisyen Şeyma Yılmaz anlattı.
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Kirazın faydaları nelerdir?
Kiraz, çilek, yabanmersini, böğürtlen, vişne, ahududu gibi kırmızı-mor meyveler yüksek antioksidan içerir ve düşük kaloriye sahiptir. Antioksidanlar, vücudumuzda hücrelere zarar veren, doku hasarına yol açan serbest radikallerle savaşırlar ve hasarı azaltırlar. Dolayısıyla antioksidan bakımından zengin bir beslenme tarzı vücudumuzu güçlendirir, yaşlanmayı yavaşlatır.
Kalp hastalıkları, kanser, obezite ve diyabet gibi birçok hastalığın önlenmesine de yardımcı olur. Kiraz da antioksidan bakımından zengin gıdalardan bir tanesidir.
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Kiraz, antioksidan oranı en yüksek meyvelerden biridir. Antosiyanin, diğer fenolik maddeler, terpenler gibi antioksidan maddeler bakımından zengindir. Kiraza kırmızı rengini veren antosiyaninler, meyve olgunlaştıkça artar. Kirazın renginin koyuluğu arttıkça antosiyanin miktarı da artar. Antosiyaninler, ince kan damarlarının iç çeperlerini güçlü tutup kan ve oksijenin her noktaya ulaşmasını sağlar. Kiraz yüksek antioksidan ve lif içeriğiyle birçok farklı kanser türü riskinden korur. Cilt sağlığına faydalıdır.
Hem yağda hem suda çözünen bir antioksidan olan melatoninin kaynaklarındandır. Melatonin, aynı zamanda vücudun biyoritmini düzenleyen karanlıkta uykuya geçişe yardımcı olan bir hormondur. Dolayısıyla kirazdaki melatonin uykuya dalmayı kolaylaştırabilir.
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Kiraz, ürik asit seviyesinin düşmesine, gut ve eklem ağrılarının azalmasına yardımcı olur. Yapılan bir çalışmada bir gece aç bırakılan kişilere 280 gram kiraz verilerek hızlı bir şekilde tüketmeleri istenmiş, 5 saat sonra kan örnekleri incelendiğinde plazma ürik asit seviyesinde yüzde 15 azalma görülmüştür.
Kiraz, içerdiği lif ve antioksidanlarla, toplam kolesterolün ve kötü kolesterolün düşmesine yardımcı olarak kalp sağlığını korur ve inme riskini azaltır.
İyi bir C vitamini ve potasyum kaynağıdır. 12 adet kiraz 60 kaloridir, 15 gram karbonhidrat içerir. Diyabet hastaları miktarına dikkat ederek tüketebilir.
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Kiraz sapı ne işe yarar, nasıl tüketilebilir?
Kiraz saplarından yapılan çay ödem atmak amacıyla kullanılabilir, idrar söktürücüdür.