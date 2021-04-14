Keten tohumunun faydaları nelerdir? Keten tohumu tüketiminde buna dikkat
Keten tohumu, omega-3 yağ asidi ve E vitamini yönünden zengin bir besin. Hücrelerin yenilenmesinden cilt sağlığına kadar çeşitli yararları var. Keten tohumuyla ilgili merak edilenleri sizin için derledik. Peki keten tohumunun faydaları nelerdir? Keten tohumu tüketiminde buna dikkat...
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Keten bitkisinin meyvelerinden elde edilen keten tohumu, metabolizmayı hızlandırdığı için kilo vermede etkilidir. Omega 3, K, B12 ve E vitaminleri içeren keten tohumu, sağlık için yararlı bileşikler içeren önemli bir bitkisel kaynak. Diyetisyen Büşra Totan, keten tohumunun faydalarını anlattı, tüketirken dikkat edilmesi gerekenlerle ilgili önemli uyarılarda bulundu.
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Keten tohumunun faydaları
Keten tohumunun 100 gram'ında 28 gram kadar diyet lifi bulunur. Böylece tokluk hissini ve kilo verme sürecinin hızlanmasını destekler. Bununla birlikte kötü kolesterolü düşürür ve kan şekerini düzenler. Ayrıca safra asit salgılanmasını artırır, kronik ve akut kabızlık tedavisinde de tercih edilir.
Her gün tüketilen 2 yemek kaşığı keten tohumu, menopoz döneminde oluşan ateş basma şikayetini yüzde 46 azalttığı görülmüştür. Fakat, bu içeriği nedeniyle meme, prostat kanseri riski olanların, emziren ve hamile kadınların kullanmaması belirtilmektedir.
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Keten tohumu yağının, yağ asitlerinin yaklaşık yüzde 55’ini omega-3 yağ asitleri oluşturmaktadır. Omega-3 yağ asitleri, antiinflamatuar etki gösterir. Romatizmal hastalıklarda ve kanser tedavisi gören kişilerde vücuttaki iltihaplanmanın azalmasını sağlar. Ayrıca sinir dokularının korunması ve kötü kolesterolü düşürmeye yardımcıdır. Damar sertliği oluşmasını önler.
İçerdiği fenolik asitlerden dolayı antioksidan, anti mikrobiyal ve anti kanser özelliği gösterir. Hormonla ilişkili olmayan kanserlerdei kanser hücrelerinin büyümesini yavaşlattığı görülmektedir.
Ayrıca yüksek oranda içerdiği E vitamini ile antioksidan etki gösterir.
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Keten tohumu tüketiminde buna dikkat
Keten tohumu, her ne kadar sağlık için faydalı olsa da mucizevi bir besin olmadığını da belirtmek gerekir. Önerilen tüketim miktarına da çok dikkat edilmeli. Uzun süre diyetle tüketilen yüksek miktarda keten tohumu, oksidatif stresi artırdığı için kanser riskini de artırabilir.
B 6 vitamin emilimini engelleyen bir bileşeni içeren keten tohumu, bu içeriği nedeniyle uzun süreli ve yüksek miktarda kullanımı önerilmemektedir. Günlük tüketim 40 gramı aşmamalıdır. 10 yemek kaşığından fazla tüketilmesi toksik etki gösterir. Ayrıca keten tohumunda bulunan fitik asit çinko ve kalsiyum minerallerini bağlayarak yetersizliklere neden olabilir.
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Kimler keten tohumu tüketmemeli?
Hamile ve emziklilerde kullanımı önerilmez.
Göğüs ve prostat kanseri olan hastalarda kullanılmamalıdır.
Diyabet ilacı, kan sulandırıcı ilaç ve tansiyon ilacı kullananlar için önerilmemektedir.
Çayır ve yabani alerjisi olan kişiler dikkatli tüketmelidirler.