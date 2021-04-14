Keten tohumunun faydaları nelerdir? Keten tohumu tüketiminde buna dikkat

Keten tohumu tüketiminde buna dikkat Keten tohumu, her ne kadar sağlık için faydalı olsa da mucizevi bir besin olmadığını da belirtmek gerekir. Önerilen tüketim miktarına da çok dikkat edilmeli. Uzun süre diyetle tüketilen yüksek miktarda keten tohumu, oksidatif stresi artırdığı için kanser riskini de artırabilir.



B 6 vitamin emilimini engelleyen bir bileşeni içeren keten tohumu, bu içeriği nedeniyle uzun süreli ve yüksek miktarda kullanımı önerilmemektedir. Günlük tüketim 40 gramı aşmamalıdır. 10 yemek kaşığından fazla tüketilmesi toksik etki gösterir. Ayrıca keten tohumunda bulunan fitik asit çinko ve kalsiyum minerallerini bağlayarak yetersizliklere neden olabilir.