Karaciğer yağlanmasına dikkat! Bu besinler karaciğer sağlığını koruyor

Greyfurt İçeriğinde C vitamini ve antioksidanlar bulunan greyfurt, karaciğerin doğal arınma işlevlerine yardımcı olur. Kahvaltıda bir bardak taze sıkılmış greyfurt suyu içebilirsiniz. Greyfurt, enfeksiyonun önlenmesi ve hücrelerin kanserleşmeye karşı korunması konusunda da etkilidir. Bu nedenle greyfurt tüketimi hepatit, kolesistit ve karaciğer kanseri gibi hastalıklar başta olmak üzere birçok rahatsızlığa karşı koruma sağlar. Ancak, greyfurt bazı ilaçlar ile birlikte tüketildiğinde etkileşime girebilir. Bu nedenle tansiyon, depresyon, epilepsi, kalp ve alerji gibi hastalıklar için düzenli ilaç kullanan kişiler, doktorlarına danışmadan greyfurt tüketmemelidir.