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Hürriyet
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Sağlık
Fotoğraf: Alamy / Pixabay
Haber Giriş: 14 Aralık 2020 - 12:17 | 

Karaciğer yağlanmasına dikkat! Bu besinler karaciğer sağlığını koruyor

Sağlıklı bir yaşam sürdürebilmek için karaciğerin de iyi çalışıyor olması gerekir. İlaç kalıntılarının ve toksik maddelerin vücuttan uzaklaştırılması gibi hayati bir görevi bulunan karaciğer, işlevini yerine getiremediği zaman çok ciddi sağlık sorunlarını da beraberinde getiriyor. Bu nedenle karaciğer dostu gıdalarla beslenmek ve bu besinleri düzenli tüketmek ayrı bir önem kazanıyor. Peki karaciğer yağlanmasını önlemek için hangi besinler tüketilmelidir? Sağlıklı Yaşam Uzmanı Buğra Adil Buyrukcu açıkladı.

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Vücudumuzdaki en önemli organlardan biri olan karaciğer, karın boşluğunun sağ üst kısmında yer alır. Karaciğer, vitamin ve minerallerin depolanması, enzim ve protein sentezi, alkol, ilaç ve toksik maddelerin vücuttan uzaklaştırılması gibi birçok hayati görevi üstlenir. Ancak karaciğer, işlevini tam olarak yerine getiremez ise ciddi hastalıkların ortaya çıkmasına da neden olur.

2Pandemi sürecinde karaciğer yağlanmasına dikkat
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Pandemi sürecinde karaciğer yağlanmasına dikkat!

Pandemi sürecinde evlerde çok fazla vakit geçirilmesi ve normal yaşantıya göre daha az hareket edilmesi nedeniyle karaciğer yağlanmasında artış gözlenmektedir. Çünkü sağlıksız beslenme ve hareketsiz yaşam tarzı, karaciğer yağlanmasının ana nedenleri arasındadır. Günümüzde her 4 kişiden birinde karaciğer yağlanmasına rastlanmaktadır. Geçtiğimiz yıllarda açıklanan istatistiklere göre; Türkiye'de 19 milyon yağlı karaciğer hastası bulunuyor. Maalesef ki bunların 2.5 milyonunu çocuklar oluşturuyor.

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Karaciğer yağlanmasının iltihap ile birlikte seyretmesi ise alkol kullanımına bağlı olmayan karaciğer yağlanmasına neden oluyor. Kısaca NASH (Non-alkolik steatohepatit) olarak tanımlanan bu hastalık sinsi seyrediyor ve hastalar genellikle ileri evre siroz oluşana kadar hiçbir belirti hissetmiyor. Siroz ise karaciğer nakline kadar götüren bir rahatsızlık...

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Türkiye'de yaklaşık 3.8 milyon kişinin NASH sorunuyla karşı karşıya olduğu ve önemli bir kısmında da karaciğer sirozu gelişeceği tahmin edilmektedir. Vücudumuzdaki işlevini yerine getirmediği zaman ciddi sorunlara neden olan karaciğerimizin sağlığını koruyabilmek içinse öncelikle beslenmemize çok dikkat etmemiz gerekir.

5Karaciğer dostu doğal besinler
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Karaciğer dostu doğal besinler

Doğal gıdalardan zengin bir beslenme tarzı, sağlığımız için çok önemlidir. Özellikle toksik yükün arttığı, hareketin azaldığı, doğal gıdalara erişim şansımızın kısıtlandığı bir ortamda, karaciğer dostu gıdalarla beslenmek ve bu besinleri düzenli tüketmek ayrı bir önem kazanıyor. İşte size karaciğerinizin sağlığını destekleyecek bazı besinler...

6Enginar
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Enginar

Enginar, karaciğer dostu besinler arasında ilk akla gelen sebzedir. İçeriğinde A, C, B vitaminleri ile potasyum, manganez ve kalsiyum gibi mineraller bulunur. Karaciğerin yanı sıra enginar, böbreklerde üre yoğunluğunu artırır ve diüretik (idrar söktürücü) etki gösterir.

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Bu özelliğiyle de kanın temizlenmesine yardımcı olarak, vücuttan ödem atılmasını sağlar. İyi bir lif kaynağı olması nedeniyle sindirim sorunlarının önlenmesine de yardımcı olur. Mevsiminde enginar tüketmek ise en sağlıklısıdır.

8Limon suyu
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Limon suyu

Limon, toksinlerin vücuttan kolayca atılmasını sağlayan enzimlerin salınmasına yardımcı olur. Zengin bir C vitamini kaynağı da olan limon suyu, metabolizmayı hızlandırır, sindirim sistemini destekler ve kabızlığı önler. Her sabah hazırlayacağınız limonlu ılık su, karaciğerdeki toksinlerin atılmasına destek olacaktır.

9Greyfurt
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Greyfurt

İçeriğinde C vitamini ve antioksidanlar bulunan greyfurt, karaciğerin doğal arınma işlevlerine yardımcı olur. Kahvaltıda bir bardak taze sıkılmış greyfurt suyu içebilirsiniz. Greyfurt, enfeksiyonun önlenmesi ve hücrelerin kanserleşmeye karşı korunması konusunda da etkilidir. Bu nedenle greyfurt tüketimi hepatit, kolesistit ve karaciğer kanseri gibi hastalıklar başta olmak üzere birçok rahatsızlığa karşı koruma sağlar. Ancak, greyfurt bazı ilaçlar ile birlikte tüketildiğinde etkileşime girebilir. Bu nedenle tansiyon, depresyon, epilepsi, kalp ve alerji gibi hastalıklar için düzenli ilaç kullanan kişiler, doktorlarına danışmadan greyfurt tüketmemelidir.

10Sarımsak
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Sarımsak

Doğal bir antibiyotik olan sarımsak, karaciğer sağlığı açısından önemlidir. Antioksidan ve antiinflamatuar etkilere sahip olan sarımsak, karaciğer iltihabının önlenmesine destek olur. S

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arımsak ayrıca bakteri ve virüslerin neden olduğu hastalıkların iyileşme sürecini hızlandırır. Hatta bazı araştırmalarda, antibiyotiğe dirençli bazı bakteriyel enfeksiyonların sarımsak tozu kullanılarak tedavi edilebileceği sonucu elde edilmiştir. Sarımsak tek başına bakterilerden kurtulmamızı sağlamasa bile vücudun bakterilere verdiği tepkiyi güçlendirir ve korunma mekanizmasına destek olabilir.

12Kuşkonmaz
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Kuşkonmaz

Kuşkonmaz, karaciğer sağlığı açısından oldukça faydalı bir besindir. Mevsiminde ve taze olarak tüketilen kuşkonmaz, karaciğerin fonksiyonlarını destekler, hastalıklara karşı koruma sağlar. Vücudun toksinlerden arındırılmasına yardımcı da olan kuşkonmazı haşlayarak salatalarınızda kullanabilir ya da zeytinyağlı yemek olarak tüketebilirsiniz.

13Türk kahvesi
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Türk kahvesi

Yapılan araştırmalar, kahve tüketiminin karaciğer hastalığının ilerlemesini önleyici bir etki yaratarak, tedaviyi desteklediğini gösteriyor. Günde 2 fincan Türk kahvesi içenlerde karaciğer enzimleri olan AST, ALT, GGT düzeylerinin gerilediği, karaciğerdeki sertleşmenin düzeldiği, karaciğerde siroz ve kanser gelişim riskinin azaldığı da gözlenmiştir. İçeriğinde antioksidan da bulunan kahve, serbest radikalleri nötralize ederek, oksidatif stresi de azaltmaya yardımcı olur. İltihabı önleme özelliği de olan kahve, karaciğer iltihabının iyileştirilmesi ve hepatitlere bağlı karaciğer hasarlarının önlenmesi üzerinde etkilidir.

14Üzüm çekirdeği
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Üzüm çekirdeği

Yapılan birçok araştırma, üzüm çekirdeğinin karaciğer hasarları üzerinde olumlu sonuçlar verdiğini göstermektedir. Kırmızı ve mor üzümlerin içeriğinde resveratrol adlı faydalı bir bileşen bulunur. Güçlü bir antioksidan olan resveratrol, karaciğer kanseri ve karaciğer iltihabı başta olmak üzere birçok hastalığa karşı koruma sağlar.

15Yeşil çay
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Yeşil çay

Araştırmalara göre düzenli bir şekilde yeşil çay içenlerde, özellikle alkole bağlı olmayan karaciğer yağlanmalarının iyileştirilmesinin önemli ölçüde kolaylaştığı gözlenmiş. Yeşil çayın içeriğinde bulunan antioksidanlar da vücutta oksidatif stresi azaltarak, karaciğer kanseri ve diğer birçok kanser türüne karşı koruyucu etki göstermektedir. Karaciğer iltihabının iyileşmesine de yardımcı olan yeşil çay, günde 2 bardak tüketilebilir. Ancak herhangi bir kronik hastalığı bulunanlar, hamileler veya ilaç kullanan kişiler, çay tüketimine başlamadan önce mutlaka hekimlerine danışmalıdır.

16Su
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Su

Karaciğeri temizlemenin en iyi yollarından biri günde en az 2 litre su tüketmektir. Su içmek, insan sağlığı açısından çok önemlidir ve birçok yararı vardır. Bu nedenle bol su tüketimi ihmal edilmemelidir.

17Karaciğer sağlığı için bu yiyeceklerden uzak durun
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Karaciğer sağlığı için bu yiyeceklerden uzak durun!

Rafine un ve şeker
Karbonhidrattan zengin gıdalar
Fast-food ürünler
Doymuş yağ içeren gıdalar

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Aşırı yağlı et grupları
Alkollü içecekler
Sucuk, salam, sosis ve pastırma gibi şarküteri ürünler
Yağda kızartılmış yiyecekler

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