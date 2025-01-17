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Kabuklarını sakın atmayın, ilaç içerken kullanmayın! İşte turunçgillerin inanılmaz faydaları ve nasıl tüketilmesi gerektiği

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#Narenciye#Turunçgil#Turunçgillerin Faydaları
Oluşturulma Tarihi: Ocak 17, 2025 09:05

Narenciye ya da diğer adıyla turunçgillerin sağlığa olan sayısız faydası var. Bağışıklığı güçlendiren C vitamini deposu olmaları ise bu faydaların sadece bir parçası.