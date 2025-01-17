Kabuklarını sakın atmayın, ilaç içerken kullanmayın! İşte turunçgillerin inanılmaz faydaları ve nasıl tüketilmesi gerektiği

Portakal, greyfurt, mandalina, limon ve narenciye ailesinin diğer üyeleri, hava koşullarının olgunlaşmaları için ideal olduğu kış aylarında en tatlı ve en sulu hallerini alırlar. Ayrıca bağışıklık sisteminizi destekleyen ve vücudunuzun iyileşmesine yardımcı olan besinlerle doludurlar.

Turunçgillerin içerdikleri C vitamini abartılmaya gerçekten değer. Turunçgiller yüksek C vitamini içerikleriyle ünlüdür ve bunun iyi bir nedeni vardır.