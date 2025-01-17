Kabuklarını sakın atmayın, ilaç içerken kullanmayın! İşte turunçgillerin inanılmaz faydaları ve nasıl tüketilmesi gerektiği

SOĞUK ALGINLIĞINIZI TEDAVİ ETMEZLER ANCAK KISALTABİLİRLER
Beslenme bilimleri profesörü olan Alex Kojo Anderson, C vitamininin mevsimsel hastalıkları iyileştirebileceğine dair bir kanıt olmadığını söyledi.
“Şu anda soğuk algınlığınız varsa ve C vitamini alırsanız, bunun çok fazla etkisi olmayacaktır” diyen Anderson şu bilgileri verdi:
-- Ancak önerilen günlük C vitamini dozunu düzenli olarak almak bağışıklık sisteminizin işini yapmasına yardımcı olabilir, bu da soğuk algınlığı geçirdiğinizde soğuk algınlığının süresini kısaltabilir.