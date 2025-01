Kabuklarını sakın atmayın, ilaç içerken kullanmayın! İşte turunçgillerin inanılmaz faydaları ve nasıl tüketilmesi gerektiği

Bir portakalda 83 miligram C vitamini ve bir kırmızı greyfurtun yarısında yaklaşık 46 miligram C vitamini bulunur. Her ikisi de günlük önerilen 75 ila 90 miligramı karşılamanıza yardımcı olmak için iyi birer destekleyicidir.

Diyetisyen ve klinik beslenme doçenti olan Natalie Allen, C vitamininin bağışıklık sisteminizde önemli bir rol oynadığını söyledi, “Vücudunuz kendi kendine üretemediği için temel bir besin maddesi olarak kabul edilen vitamin, bağışıklık sisteminizi oluşturan hücrelerin oluşmasına yardımcı olur. Ayrıca bu hücrelerin enfeksiyonları bulmasına ve onlarla savaşmasına da deste verir” dedi.