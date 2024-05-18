İki haftadan uzun sürüyorsa dikkat! Bu belirtiler doğum sonrası depresyonun habercisi olabilir

Hamilelik süreci her ne kadar fizyolojik gibi görünse de yaşanan her değişim ruhsal alana da yansır. Birçok kadın, doğum sonrası fizyolojik, psikolojik, sosyal değişimlere uyum sağlamakta sorun yaşamazken, bazı kişiler bu sürece uyumda hafiften şiddetliye kadar değişim gösteren psikolojik sıkıntılar yaşayabilmektedir.
Gebeliğin sona ermesi, anne ve fetüs arasındaki yakınlığın kaybıdır. Ayrıca, ilk doğumunu yapan anneler için bebekten önceki hayatın, değişen vücut yapısının, bağımsızlığın, kişisel alanının, iş ve mesleki alanın da değişimi ve kaybıdır. Toplumun doğum ile birlikte anne adayına yüklediği roller de doğum sonrası kadınların üzerinde baskıya neden olabilmektedir.
Doğumdan hemen sonra başlayabileceği gibi, doğum sonrası ilk 1 yıl içerisinde de ortaya çıkan ve belirtilerin 2 haftadan uzun sürdüğü, sosyal uyumun bozulduğu durumda postpartum (doğum sonrası) depresyon riski olduğu gözden kaçmamalıdır.