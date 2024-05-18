İki haftadan uzun sürüyorsa dikkat! Bu belirtiler doğum sonrası depresyonun habercisi olabilir

Uzun bir hamilelik sürecinin ardından bebekle kavuşma anı, anne ve bebek için bir dünyadan başka bir dünyaya geçiştir. Doğum sonrası ilk saniyeler, ilk dakikalar, ilk saatler ve ilk günler hem bebek için hem de anne için birbirlerine alışmaları ve yeni dünyaya uyum sağlamaları için oldukça önemli zamanlardır.

Doğum sonrasının ilk günlerinde çoğu kadında bir hüzün oluşur, uzunca bir zaman bedeninde taşıdığı bebeği artık karnında değildir ve bu durumda “annelik hüznü” görülebilmektedir. Bu hal, doğumdan kısa bir süre sonra yükseliş yapar; ağlama hissi, unutkanlık, sinirlilik, üzüntü, çaresizlik, yalnızlık hissi, kaygı görülebilir.

Fakat bu hüzünlü durum, annenin psikolojik ruh halini ciddi ölçüde bozmaz ve iki hafta içinde kendiliğinden geçer.