Hurma pekmezinin faydaları nelerdir? Hurma pekmezinin vücuda etkisi

Diyetisyen Dilan Dalgıç, hurmanın yararlarını şu şekilde sıraladı;



Özellikle doku ve kas yapımı için oldukça etkili olan hurma, kuru baklagiller gibi bitkisel protein kaynağıdır.



B1, B2, B3, B5, A ve C VİTAMİNİ içeriği sayesinde gün boyunca ihtiyacınız olan enerjinin tamamlayıp, zinde kalmanızı sağlayacaktır.



Kemik sağlığı için gerekli olan selenyum, kalsiyum, manganez, magnezyum, bakır, fosfor gibi minerallerini içerir. Bu sayede kemik erimesine karşı da koruyucudur. Ayrıca potasyum sayesinde sinir sisteminizi güçlendirir.