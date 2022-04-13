Hurma pekmezinin faydaları nelerdir? Hurma pekmezinin vücuda etkisi

Hurma, Ramazan ayında akla ilk gelen besinlerden. Tam bir besin deposu olan hurma, vitamin ve mineraller açısından zengin bir içeriğe sahip. Sağlık açısından da yararlı.
Diyetisyen Dilan Dalgıç, hurmanın yararlarını şu şekilde sıraladı;
Özellikle doku ve kas yapımı için oldukça etkili olan hurma, kuru baklagiller gibi bitkisel protein kaynağıdır.
B1, B2, B3, B5, A ve C VİTAMİNİ içeriği sayesinde gün boyunca ihtiyacınız olan enerjinin tamamlayıp, zinde kalmanızı sağlayacaktır.
Kemik sağlığı için gerekli olan selenyum, kalsiyum, manganez, magnezyum, bakır, fosfor gibi minerallerini içerir. Bu sayede kemik erimesine karşı da koruyucudur. Ayrıca potasyum sayesinde sinir sisteminizi güçlendirir.
Yüksek lif oranı sayesinde kabızlık sorunu yaşayan bireylerin yatmadan 1-2 saat önce ve-veya sabah uyanınca ilk öğün olarak su ile birlikte tüketmesi, hemen çözüm sağlayacaktır.
Obezite kadar, kilo alamama durumu da kendinizde veya bir yakınınızda olabilir. Doğru tarifle ve doğru beslenme programıyla günlük tüketebilirsiniz.
Eğer tatlıyı çok seviyor, hangi öğünde olursa olsun karşı koyamıyorlarsa derhal hurmayı deneyin. Çocuklarınızı paketli gıdadan uzak tutup, iştah kontrolü yapmasını sağlayacaktır.
Hurmanın dengeli bir şeker oranına sahip olduğunu belirten Uzman Diyetisyen Deniz Berksoy, hurma pekmezinin faydasını şöyle ifade etti: "Hurma meyvesi suda çözünebilir lif içeriği yüksek olduğu için sindirim sistemi rahatsızlıklarını (kabızlık, gaz, hazımsızlık vb) önlemeye ve gidermeye yardımcı olur. Ayrıca demir ve magnezyumdan zengindir."