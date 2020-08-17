Her mutfakta bulunuyor! Temizlikte en önemli yardımcılardan...
Karbonat mutfakların olmazsa olmaz ürünlerinden biri. Özellikle de yemek pişirmenin yanı sıra çeşitli temizlik işlerinde de yoğun olarak tercih ediliyor.
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İşte karbonatın kullanım alanları...
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Meyve ve sebzeleri temizlerken...
Birçok insan gıdalardaki pestisitlerden endişe eder. Pestisit, mahsullerin böcek, mikrop, kemirgen ve yabani otlardan zarar görmesini önlemek için kullanılır. Meyve veya sebzenin kabuğunu soyarak tüketmek pestisitleri uzaklaştırmanın en iyi yolu.
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Bu da, aynı zamanda meyve ve sebzenin kabuğunda bulunan lif, vitamin ve mineraller gibi önemli besinleri alamadığınız anlamına gelir. Bunun için meyve sebzelerinizi karbonatlı suda 15-20 dakika kadar bekletmeniz faydalı olacaktır.
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Mutfak temizleyicisi olarak kullanın
Karbonatı, sirke ile birlikte kullanırsanız oldukça etkili bir temizlik maddesi elde edersiniz. Böylece zorlu lekelerden kolay ve pratik bir şekilde kurtulabilirsiniz.
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Temizlikte oldukça etkili bir madde olan karbonat sadece istenmeyen lekeleri çıkarmakla kalmayıp kötü kokuların giderilmesine de yardımcı olur.
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Mutfağınızda karbonatı kullanmak için bir miktar su ile karıştırıp macun kıvamına getirin. Daha sonra da bir sünger veya bez ile temizlemek istediğiniz yüzeye güzelce uygulayın.
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Çöp kokusunu giderir
Çöp torbaları çeşitli atık ürünleri içerdiği için kötü bir kokuya sahip olur. Bazı durumlarda da bu kötü koku mutfağa veya evin diğer alanlarına da yayılabilir. Ancak karbonat, çöp kokusunun giderilmesine yardımcı olur. Bunun için çöp kutunuzun dibine bir mikta karbonat yayın. Böylece kötü kokuyu büyük oranda engelleyebilirsiniz.
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İnatçı halı lekelerinin çıkarılmasını sağlar
Karbonat ve sirke karışımı ile inatçı halı lekelerinden pratik bir şekilde kurtulabilirsiniz. Sirke ve karbonatı karıştırdığınızda, temizlik ürünlerinde yer alan bir bileşen ortaya çıkar. Bu da bir köpürme meydana getirir ve lekelerin çıkarılmasını kolaylaştırır.
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Çok amaçlı banyo temizleyici olarak da kullanılabilir
Mutfak gibi banyo temizliği de zor olabilir. Bu alanlar sık kullanıldığı için düzenli olarak temizlenmesi gerekmektedir.
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Bunun için çeşitli temizleyiciler mevcut olsa da pek çok kişi daha pratik ve doğal yöntemleri tercih ediyor. Karbonat da yüzeyleri temizleyici ve dezenfekte edici bir etkiye sahip olduğu için oldukça kullanışlı.
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Gümüşlerinizi kolayca parlatabilirsiniz
Gümüş takılarınızı ve eşyalarınızı karbonat ile kolayca parlatabilirsiniz. Bunun için nemli beze bir miktar karbonat dökün ve eşyalarınızı güzelce ovalayın.
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Zorlu yemek artıklarını kolayca çıkarın
Yemek pişirirken karşılaşılan en büyük sorunlardan biri de tencere dibinin yanması. Bunları temizlemek biraz uğraştırıcı olabilir ama dibi tutan tencereyi karbonat ve suyla kolayca temizleyebilirsiniz.
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Bunun için tencerenin dibine bol miktarda karbonat ve su ekleyin. Daha sonra karışımı kaynatın. Bir sünger ve bulaşık deterjanı yardımıyla tencereyi temizleyin.