Her mutfakta bulunuyor! Temizlikte en önemli yardımcılardan...

Çöp kokusunu giderir Çöp torbaları çeşitli atık ürünleri içerdiği için kötü bir kokuya sahip olur. Bazı durumlarda da bu kötü koku mutfağa veya evin diğer alanlarına da yayılabilir. Ancak karbonat, çöp kokusunun giderilmesine yardımcı olur. Bunun için çöp kutunuzun dibine bir mikta karbonat yayın. Böylece kötü kokuyu büyük oranda engelleyebilirsiniz.