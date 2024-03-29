Hangisi daha sağlıklı: İnek sütü mü yoksa bitkisel sütler mi?

Fındık sütü: Fındıkların öğütülüp suyla karıştırılması ve süzülmesiyle yapılır. Yoğun bir kıvama sahiptir ve kahve, smoothie veya tatlılar için lezzetli bir alternatif olabilir.

Pirinç sütü: Pişmiş pirincin suyla karıştırılıp süzülmesiyle elde edilir. Daha hafif bir tat ve kıvamı vardır. Genellikle tahıl gevreği veya tatlılarda kullanılır.

Yer fıstığı sütü: Yer fıstığının ezilip suyla karıştırılarak süzülerek elde edilir. Yoğun bir lezzete ve fıstık tadına sahiptir. Smoothie'lerde, bazı soslarda ve çorbalarda kullanılabilir.

Kaju sütü: Kaju fıstıklarının öğütülerek suyla karıştırılması ve süzülmesiyle elde edilir. Kaju sütü, kremsi bir dokuya ve hafif tatlı bir tada sahiptir. İçeriğinde kalsiyum, magnezyum, fosfor ve B vitaminleri bulunur. Ayrıca düşük yağ içeriğiyle dikkat çeker. Kaju sütü, tariflerde, kahve içeceklerinde, tahıl gevreği veya smoothie'lerde kullanılabilir.