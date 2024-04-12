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Hangi tatlı kaç kalori? Sağlığınız için bayramda beslenmeye dikkat!

Güncelleme Tarihi:

#Bayram#Beslenme#Sağlık
Oluşturulma Tarihi: Nisan 12, 2024 07:40

Beslenme düzeninin tamamen değiştiği Ramazan ayı sona erdi. Bayramda sağlığımızdan olmamak için nelere dikkat etmeliyiz?

1/7Hangi tatlı kaç kalori Sağlığınız için bayramda beslenmeye dikkat

Beslenme düzeninin tamamen değiştiği Ramazan ayı sona erdi. Diyetisyen Sevim Bircan Çetin, bayramda sağlığımızdan olmamak için nelere dikkat etmemiz gerektiği hakkında önemli bilgiler verdi.

"Ramazan ayının bitmesiyle birlikte beslenmemizde dikkatli olmadığımız takdirde önemli sağlık problemleriyle karşı karşıya kalabiliriz" uyarısında bulunan Çetin, şu detayların altını çizdi:

2/7ÖĞÜN ATLAMAK BÜYÜK RİSK

ÖĞÜN ATLAMAK BÜYÜK RİSK

Bayramda ağır öğünler yerine hafif bir kahvaltıyla güne başlamalısınız.

Yumurta, avokado, peynir, zeytin, tam buğdaylı ekmek, bol yeşillik ve mevsimine uygun söğüş sebzelerden oluşan bir kahvaltı tercih edebilirsiniz.

Öğün atlamamalı 2-3 ana öğün yapmalı ve aralarda sağlıklı ara öğün eklemelisiniz.

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3/7PORSİYON MİKTARLARI MİDE SAĞLIĞINIZI ETKİLİYOR

PORSİYON MİKTARLARI MİDE SAĞLIĞINIZI ETKİLİYOR

Ramazan ayı süresince arınmış sindirim sistemi ve metabolizmaya bir anda yüklenirsek; mide şikayetleri, kan şekeri ve sindirim problemlerine neden olabiliriz. Bu durumları yaşamamak için porsiyon miktarlarına dikkat etmeli ve midenizde fazla yük oluşturmamalısınız.

Besinleri iyi çiğnemeli yavaş yavaş, az ve sık sık tüketmelisiniz.

4/7SIVI TÜKETİMİNİ İHMAL ETMEMELİSİNİZ

SIVI TÜKETİMİNİ İHMAL ETMEMELİSİNİZ

Havaların ısınmasıyla sıvı ihtiyacımız artmaktadır bu nedenle su tüketiminizi artırmalısınız. Günlük en az 2,5-3 litre su tüketmelisiniz.

Bayram ziyaretleri sırasında çay-kahve tüketimine dikkat etmeli ve aşırıya kaçmamalısınız. Aksi takdirde tansiyon, çarpıntı, sindirim şikayetleri, kalp ve ritim bozukluklarına neden olabilirsiniz.

Şekerli, gazlı ve asitli içecekler yerine taze sıkılmış meyve suları, mineralli su, bitki çayı, ev yapımı ayran ve limonata tercih edebilirsiniz.

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5/7BAYRAMDA PORSİYON KONTROLÜ ÖNEMLİ

BAYRAMDA PORSİYON KONTROLÜ ÖNEMLİ

Bayramın vazgeçilmezi çikolata ve şeker miktarına dikkat etmelisiniz. İkram edilen tatlıları porsiyon kontrollü şekilde tüketmelisiniz ve yeri geldiğinde nazikçe reddetmeli 'hayır' diyebilmelisiniz.

Hamur işlerinden, ağır ve şerbetli tatlılardan olabildiğince uzak durmalı yerine sütlü veya meyveli tatlılar, şekersiz ya da az şekerli komposto/ hoşaf, sade dondurma, taze/kuru meyveler tercih etmelisiniz.

6/7HANGİ TATLI KAÇ KALORİ

HANGİ TATLI KAÇ KALORİ?

Israrla tatlı tüketmek istiyorsanız ve herhangi bir kronik rahatsızlığınız yoksa porsiyon miktarına dikkat ederek tüketebilirsiniz.

Bazı tatlıların ortalama kalori değerleri:

1 dilim baklava: 180 kalori

1 ince dilim güllaç: 140 kalori

1 adet tulumba: 85 kalori

1 adet şekerpare: 135 kalori

Tatlı yedikten sonra kan şekerinizi dengelemek için bol miktarda su içmelisiniz.

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7/7FİZİKSEL AKTİVİTE İÇİN KENDİNİZE ZAMAN AYIRMALISINIZ

FİZİKSEL AKTİVİTE İÇİN KENDİNİZE ZAMAN AYIRMALISINIZ

Hareketsiz kalmamaya özen göstermelisiniz. Günlük 30 dakika hafif tempolu bir yürüyüş yapabilirsiniz, bayram ziyaretlerinize yürüyerek gidebilir asansör yerine merdiven kullanabilirsiniz.

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#Bayram#Beslenme#Sağlık

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