Hangi tatlı kaç kalori? Sağlığınız için bayramda beslenmeye dikkat!

SIVI TÜKETİMİNİ İHMAL ETMEMELİSİNİZ

Havaların ısınmasıyla sıvı ihtiyacımız artmaktadır bu nedenle su tüketiminizi artırmalısınız. Günlük en az 2,5-3 litre su tüketmelisiniz.

Bayram ziyaretleri sırasında çay-kahve tüketimine dikkat etmeli ve aşırıya kaçmamalısınız. Aksi takdirde tansiyon, çarpıntı, sindirim şikayetleri, kalp ve ritim bozukluklarına neden olabilirsiniz.

Şekerli, gazlı ve asitli içecekler yerine taze sıkılmış meyve suları, mineralli su, bitki çayı, ev yapımı ayran ve limonata tercih edebilirsiniz.