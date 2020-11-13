Hamilelik döneminde bu besinlere dikkat!

Yüksek miktarlarda cıva içeren balık çeşitlerinden uzak durulmalıdır. Cıva zehirli bir elementtir. Cıva için şu seviye zararsızdır diye bir şey söylemek mümkün değildir. Kirli sulardaki cıva oranı yüksektir. Kılıç, kral uskumru, ton balığı, köpek balığı gibi balıklar yüksek cıva içerebilir. Hamsi, mezgit, somon, alabalık gibi balıklar az miktarda cıva içerebilir. Az pişmiş ya da çiğ balık tüketmek de tehlikeli olabilir.