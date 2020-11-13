Hamilelik döneminde bu besinlere dikkat!

Hamilelikte kişinin öğrenmesi gereken ilk şeylerden bir beslenmedir. Gebelik öncesinden başlayan ve bu şekilde devam etmesi gereken bir beslenme düzenine dikkat çeken Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Ümmügülsüm Soytürk, bu süreçte dikkat edilmesi gereken yiyeceklerle ilgili önemli bilgiler verdi.
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1
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Sağlıklı kalmak için yediklerinize ve içtiklerinize çok dikkat etmek isteyeceğiniz bir süreci yaşıyorsunuz. Bu süreçte bazı yiyecekler nadiren tüketilmeliyken bazı yiyeceklerden tamamen uzak durulmalıdır. Bebeğinizi büyütürken uzak durmanız gereken yiyeceklerden biraz bahsedecek olursak;
2
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Yüksek miktarlarda cıva içeren balık çeşitlerinden uzak durulmalıdır. Cıva zehirli bir elementtir. Cıva için şu seviye zararsızdır diye bir şey söylemek mümkün değildir. Kirli sulardaki cıva oranı yüksektir. Kılıç, kral uskumru, ton balığı, köpek balığı gibi balıklar yüksek cıva içerebilir. Hamsi, mezgit, somon, alabalık gibi balıklar az miktarda cıva içerebilir. Az pişmiş ya da çiğ balık tüketmek de tehlikeli olabilir.
3
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Az pişmiş etler ve işlenmiş yiyecekler tüketilmemesi gereken grupta yer alırlar.
4
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Çiğ yumurta tüketimi Salmonella bakterisi alma riski taşır. Salmonella bakterisi ile oluşan enfeksiyonlar ateşe, bulantıya, kusmaya, mide kramplarına ve ishale neden olabilir. Nadiren bu enfeksiyonlar rahimde kramplara neden olarak erken doğum veya ölü doğuma sebebiyet verebilir. Burada çiğ yumurta içeren sos ve yiyecekleri de tüketmemek gerekir.
5
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Kafein alımı gebelerde 200 ml’in altında olması yönündedir. Kafein vücut tarafından oldukça hızlı emilir ve kolaylıkla plasentaya geçer. Bebekler ve plasentaları, kafeini metabolize etmek için gereken ana enzime sahip olmadığından, yüksek seviyeler birikebilir. Hamilelik sırasında yüksek kafein alımının fetal büyümeyi kısıtladığı ve doğumda düşük doğum ağırlığı riskini artırdığı gösterilmiştir.
6
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Salata türü yiyecekleri de tüketirken temizliğinin oldukça önemli olduğunu hatırlatmak isteriz. Yeterince temizlenmeyen salata içeriği Salmonella bakterisi aracılığı ile problem oluşturabilir.