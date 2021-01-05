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Güçlü kemiklerin sırrı! Bu vitamin ve minerallerle dost olun
Sağlıklı beslenme birçok hastalığın önüne geçtiği gibi kemik sağlığı için de oldukça önemli rol oynuyor. Doğru şekilde beslenilmediğinde kemikler ilerleyen yaşlarda gücünü kaybedebilir. Sağlıklı kemikler için sadece kalsiyumun yeterli olmadığını belirten Op. Dr. Özgür Ortak, kemik sağlığı için alınması gereken vitamin ve mineralleri anlatıyor.
Sağlıklı beslenme birçok hastalığın önüne geçtiği gibi kemik sağlığı için de oldukça önemli rol oynuyor. Doğru şekilde beslenilmediğinde kemikler ilerleyen yaşlarda gücünü kaybedebilir. Sağlıklı kemikler için sadece kalsiyumun yeterli olmadığını belirten Op. Dr. Özgür Ortak, kemik sağlığı için alınması gereken vitamin ve mineralleri anlatıyor.
30 yaşına kadar kalsiyum depolanıyor
Vücut 30 yaşına kadar alınan kalsiyumu kemiklerde depolar ve 30 yaşında kemik yoğunluğu en zirve noktaya ulaşır. Ancak ileriki yaşlarda vücut, kalsiyumu depolamayı bırakır. Bu sebeple kemiklerin ihtiyacı olan kalsiyum ve vitaminleri kişi besinler yoluyla almalıdır. Yeterli ölçüde alınmadığı durumlarda ise önceden depolanmış kalsiyumu kullanan kemiklerde zamanla kemik erimesi dahil birçok hastalık kendini göstermeye başlıyor.
Kalsiyum ve fosfor neden önemli?
Güçlü kemiklerin olmazsa olmazı kalsiyumdur. Kemik sağlığının en gerekli minerali olan kalsiyum; 10-20 yaş grubu günde 1200-1300 mg, 20-50 yaş günde 1000mg, 50 yaş üzeri ise1 200 mg oranında alınmalıdır. Kalsiyumu doğal besinlerden alabileceğimiz gibi takviye olarak tabletlerden de yararlanılabilir.
Vücudumuz için zorunlu minerallerden biri olan fosfor özellikle de kalsiyum ile birlikte alındığında kemiklerimizi güçlü kılan hydropeptide açısından hayati bir tamamlayıcıdır. Fosfor balık başta olmak üzere en çok su ürünlerinde ve tavuk ve süt ürünlerinde yer alır.
D vitaminini alabileceğiniz besinler
• Balık ( özellikle de somon)
• Yumurta,
• Soya sütü,
• Patates,
• Süt ve süt ürünleri,
• Mantar
C vitaminini alabileceğiniz besinler
• Turunçgiller,
• Kivi,
• Çilek,
• Yeşil biber,
• Domates,
• Karnabahar,
• Dolmalık biber.
K vitaminini alabileceğiniz besinler
• Zeytinyağı,
• Yeşil yapraklı sebzeler,
• Brokoli,
• Ispanak,
• Şalgam,
• Pancar suyu,
• Bamya,
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