AIDS’İ SONA ERDİRMEK İÇİN DOĞRU YOL İZLENMELİ

1 Aralık Dünya AIDS Günü Birleşmiş Milletler HIV/AIDS Ortak Programı (UNAIDS), tarafından hazırlanan “2024 Dünya AIDS Günü” raporu dünya genelinde HIV ile yaşayan ve risk altında olan herkesin insan hakları korunursa AIDS’i 2030 yılına kadar sona erdirme hedefine ulaşılabileceğini gösteriyor.

Raporun mesajı başlığında özetleniyor: “AIDS’i sona erdirmek için doğru yolu izleyin (Take the rights path to end AIDS)”. Ötekileştirilmiş toplulukların suçlanması ve damgalanması hayat kurtarıcı HIV hizmetlerine erişimi engellemektedir.