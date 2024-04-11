Ezber bozan bir araştırma! Çikolata kilo kaybına yardımcı olabilir, Alzheimer'ı önleyebilir

Çalışmayı yürüten bilim insanları teobrominin, hafıza ve bilişsel işlev üzerinde ciddi oradan etkisi olduğunu savunuyor. Ayrıca uzmanlara göre teobromin kan-beyin fonksiyonunu geçerek beyin fonksiyonlarının yanı sıra ruh halini de potansiyel olarak artırabilir ve depresyonla mücadele edebilir.



Çalışmanın yazarları ortak olarak kaleme aldıkları sonuç yazısında şu bilgilerin altını çizdi:



“Teobromin, nöroprotektif özellikler, nöronal hasarı önleme yeteneği ve motor hafıza ve bilişsel düzenleyici işlevlerde iyileştirmeler gösterdi. Düşük yan etki insidansı ve uygun dozlarda insan vücuduna minimum zararı göz önüne alındığında, teobromin ve türevleri, beyinle ilgili bozuklukları önlemek için etkili ajanlar olarak umut vaat ediyor. Bu da bize beyni Alzheimer'dan koruyabilir mesajını veriyor.”