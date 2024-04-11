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Ezber bozan bir araştırma! Çikolata kilo kaybına yardımcı olabilir, Alzheimer'ı önleyebilir

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#Sağlık#Çikolata#Çikolatanın Faydaları
Oluşturulma Tarihi: Nisan 15, 2024 09:40

Çikolata büyük-küçük pek çoğumuzun severek tükettiği bir besin. Keyif veren bir yiyecek olmasının ötesinde sağlığa da pek çok faydası bulunuyor. Özellikle çoğu uzman çikolatanın kalp ve damar sağlığını koruduğunu hatta kötü kolesterolün düşürülmesine yardımcı olduğunu söylüyor. Çin’de yapılan yeni bir araştırma ise tüm ezberleri bozacağa benziyor. Bilim insanları çikolatanın kilo kaybına yardımcı olabileceğini ve Alzheimer'ı önleyebileceğini ortaya çıkardı. Peki bu nasıl oluyor? İşte detaylar…

1/7Ezber bozan bir araştırma Çikolata kilo kaybına yardımcı olabilir, Alzheimerı önleyebilir

Tarihinin binlerce yıl öncesine dayandığı bilinen çikolata, günümüzde 7’den 70’e herkes tarafından sevilen ve tüketilen bir gıda. Yapılan araştırmalara göre, yeterli ölçüde tüketildiği zaman çikolatanın hem fiziksel hem de ruhsal sağlığa iyi geldiği biliniyor. Özellikle antioksidan deposu olan bitter çikolatanın kalp sağlığını desteklediğine dair pek çok araştırma bulunuyor.

2/7Ezber bozan bir araştırma Çikolata kilo kaybına yardımcı olabilir, Alzheimerı önleyebilir

Çikolataya dair Çin’de yapılan yeni bir araştırma ise ezberleri bozacağa benziyor. Çin'deki Zhengzhou Üniversitesi'nde yapılan ve Journal of Functional Foods dergisinde yayımlanan çalışma, çikolatada bulunan ‘teobromin’ adlı kimyasalın vücut ve beyin için birçok faydası olduğunu savunuyor.

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3/7ŞAŞIRTAN SONUÇ: BEYNİ ALZHEİMERDAN KORUYABİLİR

ŞAŞIRTAN SONUÇ: BEYNİ ALZHEİMER'DAN KORUYABİLİR

Teobromin ise kakao çekirdeklerinde ve çikolata gibi kakao içeren ürünlerde bulunan doğal bir kimyasal bileşik. Bu bileşik, bitkiler tarafından üretiliyor ve kakao ağacının çekirdeklerinde yüksek konsantrasyonlarda bulunuyor. Teobromin, insanlar için uyarıcı bir etkiye de sahip. En önemli özelliği de çikolatanın tadını ve dokusunu oluşturması…

4/7Ezber bozan bir araştırma Çikolata kilo kaybına yardımcı olabilir, Alzheimerı önleyebilir

Çalışmayı yürüten bilim insanları teobrominin, hafıza ve bilişsel işlev üzerinde ciddi oradan etkisi olduğunu savunuyor. Ayrıca uzmanlara göre teobromin kan-beyin fonksiyonunu geçerek beyin fonksiyonlarının yanı sıra ruh halini de potansiyel olarak artırabilir ve depresyonla mücadele edebilir.

Çalışmanın yazarları ortak olarak kaleme aldıkları sonuç yazısında şu bilgilerin altını çizdi:

“Teobromin, nöroprotektif özellikler, nöronal hasarı önleme yeteneği ve motor hafıza ve bilişsel düzenleyici işlevlerde iyileştirmeler gösterdi. Düşük yan etki insidansı ve uygun dozlarda insan vücuduna minimum zararı göz önüne alındığında, teobromin ve türevleri, beyinle ilgili bozuklukları önlemek için etkili ajanlar olarak umut vaat ediyor. Bu da bize beyni Alzheimer'dan koruyabilir mesajını veriyor.”

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5/7ÇİKOLATA KİLO VERMENİZE DE YARDIMCI OLABİLİR

ÇİKOLATA KİLO VERMENİZE DE YARDIMCI OLABİLİR!

Mantığa aykırı gibi görünse de çikolata yemek kilo vermenize de yardımcı olabilir. Çünkü teobromin vücuttaki yağların parçalamasına yardımcı oluyor. Bilim insanları, kalori yüklü olsa da çikolatanın, yağ sentezi yerine kilo kaybına yarayabilecek etken maddeler içerdiğine inanıyor. Özellikle doğru ve ölçülü miktarda tüketilen bitter çikolata, kilo verme sürecinde etkili olabiliyor.

6/7Ezber bozan bir araştırma Çikolata kilo kaybına yardımcı olabilir, Alzheimerı önleyebilir

Çünkü bitter çikolata metabolizmanın çalışmasını ve kalori yakımının hızlı bir şekilde işlemesini sağlayan doymamış yağ asitlerine sahip. Aynı zamanda yemek yemeden 20 dakika önce tüketilen bitter çikolata iştahı da azaltıyor. Daha önce Archives of Internal Medicine'de yayımlanan araştırma da benzer durumu savunuyordu.

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7/7TEOBROMİN KARACİĞER VE BÖBREK SAĞLIĞINA KATKIDA BULABİLİR

TEOBROMİN KARACİĞER VE BÖBREK SAĞLIĞINA KATKIDA BULABİLİR

Çin’deki araştırmada görev alan bilim insanları alkolik olmayan yağlı karaciğer hastalığı ile obezite arasında bir bağlantı bulan başka bir çalışmaya da atıfta bulundu.

Daha önce yine Çin’de yapılan araştırmada teobrominin karaciğer morfolojisinde iyileşmeye yol açtığı ortaya konmuştu. Yeni çalışma da bu durumu destekliyor.

Ayrıca bilim insanları teobrominin böbreği koruduğu ve böbrek taşı oluşumunu engellediğinin de altını çiziyor. Hatta çikolata yemenin enflamatuar özellikleri sayesinde bağışıklık sisteminizi bile güçlendirebileceği üzerinde duruluyor.

Fotoğraflar: iStock

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#Sağlık#Çikolata#Çikolatanın Faydaları

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