Evde yapılabilecek yılbaşı dekorasyon önerileri

Yeni bir yılı karşılamaya sayılı günler kaldı. Yılbaşını evlerimizde karşılayacağımız için yeni yıl ruhunu da evlerimize taşımak çok önemli. İşte harika yılbaşıdekorasyon önerileri....
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Yeni yıla evinizi hazırlamaya hala başlamadıysanız bu önerileri dikkate alabilirsiniz...
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Yeni yıl ruhunu evlerde yansıtmaya ilk olarak kapınızdan başlayabilirsiniz. Yılbaşı temalı harika bir kapı süsünü alabilir veya kolaylıkla kendiniz de yapabilirsiniz. Büyüklüğü ve içerisindeki malzemeler tamamen size kalsa da, kozalak, kırmızı çiçekler ve çam ağacı esintileri güzel bir hava katacaktır.
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Kapı süsünden sonra en önemli detaylardan biri de kapı paspasıdır. Yılın belirli dönemlerinde kırmızı veya yılbaşı teması içeren paspasınızı kapınızın önüne çıkarmalısınız. Kapıdan içeriye girmeden bile yeni yıl ruhunu evinize yansıtmış olacaksınız.
4
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Yılbaşını anımsatan eşyalardan ziyade bitkiler de vardır. Bunlardan en bilineni de şüphesiz kokina çiçeğidir. Güzel bir saksıya koyarak evinizin en güzel köşesinde konumlandırabilirsiniz.
5
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Şöminesi olan evlerin yeni yıl süslerinin içerisinde olmazsa olmaz kesinlikle çoraptır. Şömine çorapları hem yeni yıl ruhunu yansıtacak hem de harika gözükecektir. Tabii şöminesi olmayanlar da evinin farklı bölümlerine süs çoraplarını yerleştirebilir.
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Yeni yılda evin her yerini harika kokulu mumlarla doldurma isteği hemen herkeste oluyor. Yine kırmızı mumları tercih edebilir veya yılbaşı temalı farklı mumlar satın alabilirsiniz. Güzel görüntülerinin yanı sıra evinize harika bir koku da yayacaktır.
7
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Çam ağacı yılbaşının olmazsa olmazıdır. İster gerçek ağaç, ister yapay ağaç olsun, evin en güzel bölümünde konumlandırın. Üzerini de tamamen kendi belirlediğiniz konsept ve aksesuarlarla süsleyin. Hatta bu işlemi çocuklarınızla birlikte yaparsanız, eğlenceli vakit geçirebileceğiniz bir aktivite de olabilir.
8
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Yılbaşı ağacının altına koyulan hediyeler de çok önemlidir. Harika bir dekorasyon olmakla birlikte yılbaşı gecesine kadar heyecan da yaratır.
9
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Kozalak da yeni yıl ruhunu yansıtan harika bir dekorasyon fikri olabilir. Hem çam ağacını anımsatıyor hem de güzel bir görüntüsü var. Hasır bir sepetin içine doldurarak evinizin bir köşesine koyabilir veya sofranızı süsleyebilirsiniz.
10
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Işıklar yeni yıl için harika bir dekorasyon fikridir. Evinizin dışını süsleyebileceğiniz gibi merdivenleriniz varsa boydan boya ışıkla da kaplayabilirsiniz.
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Keçeden süslerle de evlerinizi harika bir hale getirebilirsiniz. Hatta bu süsleri çocuklarınızla birlikte kendiniz de yapabilirsiniz. Harika bir vakit geçirmenizi de sağlayabilir.
12
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Evin hemen her noktasına yılbaşı ile ilgili aksesuarlar yerleştirebilirsiniz. İster küçük detaylar kullanabilir, isterseniz de daha gösterişli aksesuarlar kullanabilirsiniz.
13
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Yılbaşı sofrası aileler için çok önemlidir. Sofradaki tabak, bardak, peçete gibi şeylerde sofrada güzel bir görüntü oluşturabilir. Sadece yılbaşı gecesi değil de bu ay içinde sık sık yeni yılı anımsatan yemek takımları kullanabilirsiniz.
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Evinizde en çok kullandığınız eşyalardan biri olan koltukları da yeni yıl için süsleyebilirsiniz. Hatta koltukla kalmayıp yatak örtülerinizi de yeni yılla uyumlu hale getirebilirsiniz.