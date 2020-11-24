Enerjik çocuklar nasıl beslenmeli? İşte uzmanından öneriler...

Sürekli hareket halinde olan çocuklar daha fazla acıkır ve açlıklarını şeker veya yağ oranı yüksek paketli gıdalarla bastırmak isteyebilirler. Bu besinlerin tüketiminin önüne geçmek için süt, yoğurt, kefir, ayran gibi süt ürünlerinin yanına taze/kuru meyve veya badem/fındık gibi kabuklu yemişler ekleyerek hem doyurucu hem de besleyici bir ara öğün yapmasını sağlayabilirsiniz. Aynı zamanda ara öğünlü bir beslenme düzeni uyguladığınızda çocuğunuzun günlük enerji ihtiyacını daha kolay karşılayabilirsiniz.