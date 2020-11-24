Enerjik çocuklar nasıl beslenmeli? İşte uzmanından öneriler...
Günümüzde birçok çocuk hareketsiz bir yaşam sürüyor ve bu durum obez çocuk ve ileride obez yetişkin olma risklerini artırıyor. Çocuğunuzun yüksek enerjisinin neden olduğu hareketlilik durumunu baskılamak yerine bu enerjiyi egzersiz, oyun gibi aktivitelerle dışarı atmasına destek olmalısınız. Bununla ilgili olarak diğer önemli konu da beslenme… Enerjik bir çocuğunuz varsa, beslenmesinde nelere dikkat edilmeli? Uzman Diyetisyen Aslıhan Küçük Budak, konuyla ilgili önemli bilgiler verdi.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Bir bireyin aktivite düzeyi ne kadar artarsa günlük alması gereken enerji miktarı da o kadar artar.
2
Abone Ol
Gün içerisinde sürekli hareket halinde olan bir çocuğun büyüme ve gelişmesinin sağlanabilmesi için besinlerle yeterli miktarda enerji almalıdır.
3
Abone Ol
Sebze yemeklerine kıyma, köftenin içerisine yumurta eklemek gibi yöntemlerle yediği yemekleri zenginleştirerek ve öğün düzenine dikkat ederek enerji gereksinimini karşılamasına destek sağlayabilirsiniz.
4
Abone Ol
Sürekli hareket halinde olan çocuklar daha fazla acıkır ve açlıklarını şeker veya yağ oranı yüksek paketli gıdalarla bastırmak isteyebilirler. Bu besinlerin tüketiminin önüne geçmek için süt, yoğurt, kefir, ayran gibi süt ürünlerinin yanına taze/kuru meyve veya badem/fındık gibi kabuklu yemişler ekleyerek hem doyurucu hem de besleyici bir ara öğün yapmasını sağlayabilirsiniz. Aynı zamanda ara öğünlü bir beslenme düzeni uyguladığınızda çocuğunuzun günlük enerji ihtiyacını daha kolay karşılayabilirsiniz.
5
Abone Ol
Koruyucu ve katkı maddesi içeren gıdalar hiperaktif davranışları artırabilir. Cips/kraker gibi atıştırmalıklar, asitli içecekler, hazır meyve suları, beyaz şeker ilave edilmiş süt ve süt ürünleri, şekerlemeler ve renklendirici içeren besinler, salam/sosis gibi işlenmiş et ürünleri, hazır çorbalar, hazır soslar gibi koruyucu ve katkı maddesi içeren yiyecekler tüketilmemelidir.
6
Abone Ol
Çocuklar özellikle bir yerden atlama, tehlikeli hareketler yapma gibi durumlarda adrenalin salgılarlar. Aşırı salgılanan adrenalin magnezyumun hızla harcanmasına neden olur ve bu durumda da magnezyum eksikliği görülebilir.
7
Abone Ol
Sert kabuklu yemişler, kuru baklagiller, yeşil yapraklı sebzeler ve tam tahıllar gibi magnezyum kaynaklarının tüketimine özen gösterilmelidir.