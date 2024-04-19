Doktorlar açıkladı: İç mekanlarda ayakkabı giymelisiniz… Peki ama neden?

Dr. Priya Parthasarathy, son birkaç yılda ayak ağrısı yaşayan insan sayısında önemli bir artış olduğunu söyledi. Priya’ya göre ağrıları, zorlanmaları ve stres kırıklarını önlemenin basit bir yolu var; iç mekanlarda ayakkabı giymek. Priya, ayakkabı giymenin ağrılar konusunda çok büyük bir fark yarattığını da ekledi.

Ayak hastalıkları uzmanı Dr. Jackie Sutera, insanların evdeyken sert zeminlerde çıplak ayakla dolaşarak ne kadar zaman geçirdiklerini fark etmediklerini söyledi, “Kalkıp mutfakta gezinir, yemek pişirir, temizlik yapar ya da çamaşır yıkamak için koşturursunuz” dedi.