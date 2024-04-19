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Doktorlar açıkladı: İç mekanlarda ayakkabı giymelisiniz… Peki ama neden?

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#Evde Ayakkabı Giymek#Ayak Sağlığı#Ayakkabı Giymenin Faydaları
Oluşturulma Tarihi: Nisan 19, 2024 09:22

Uzaktan çalışmanın artmasıyla birlikte, daha fazla insan tüm gün çıplak ayakla dolaşmak zorunda kalıyor ve daha fazla insan ayak ağrısı yaşıyor. Uzmanlar ise bu ayak ağrılarının önüne geçmek için şaşırtıcı bir şekilde iç mekanlarda ayakkabı giyilmesini öneriyor.

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Dr. Priya Parthasarathy, son birkaç yılda ayak ağrısı yaşayan insan sayısında önemli bir artış olduğunu söyledi. Priya’ya göre ağrıları, zorlanmaları ve stres kırıklarını önlemenin basit bir yolu var; iç mekanlarda ayakkabı giymek. Priya, ayakkabı giymenin ağrılar konusunda çok büyük bir fark yarattığını da ekledi.

Ayak hastalıkları uzmanı Dr. Jackie Sutera, insanların evdeyken sert zeminlerde çıplak ayakla dolaşarak ne kadar zaman geçirdiklerini fark etmediklerini söyledi, “Kalkıp mutfakta gezinir, yemek pişirir, temizlik yapar ya da çamaşır yıkamak için koşturursunuz” dedi.

2/6Doktorlar açıkladı: İç mekanlarda ayakkabı giymelisiniz… Peki ama neden

Sert zeminler herhangi bir destek veya şok emilimi sunmadığından, darbe ayağın yağ yastığına yani ayak topuğunun ve topuğun altındaki ince yağ tabakasına çarpar. Haftalar ve aylar boyunca ayak üzerinde tekrarlayan basınç iltihaplanmaya neden olabilir ve sonuçta Plantar fasiit (topuk dikeni) veya aşil tendiniti (Aşil tendonunun iltihaplanması) gibi daha büyük sorunlara yol açabilir.

BAKMADAN GEÇME!

3/6Doktorlar açıkladı: İç mekanlarda ayakkabı giymelisiniz… Peki ama neden

Priya Parthasarathy, "Ağrılar yukarı doğru ilerleyerek dizlerde, kalçalarda ve sırtta da sorunlara neden olabilir. Kimsenin sürekli parke zeminlerde yürümesi gerekmiyor. Bu, yumuşak, çimenli arazide veya kumsalda yürümekten çok farklıdır. Sonuçta işlenmiş ahşap üzerinde yürüyorsunuz” ifadelerine yer verdi.

4/6Doktorlar açıkladı: İç mekanlarda ayakkabı giymelisiniz… Peki ama neden

Öte yandan iç mekanlarda çıplak ayakla dolaşmanın olumsuz etkilerinin tek suçlusu parkeler değil. Çıplak ayakla dolaşmak bir şeylere takılma, mobilyalara çarpma veya ayak parmağınızı incitme ihtimalini artırır ve ayakkabı giymek, çıplak ayakla veya sadece çorap giyerek sahip olabileceğinizden daha fazla denge sağlayabilir.

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5/6YIPRANMIŞ AYAKKABILAR YETERLİ OLMAZ

YIPRANMIŞ AYAKKABILAR YETERLİ OLMAZ

Ayak sağlığını korumak için sadece ayakkabı giymek yeterli olmuyor. Ayakkabılarınızı ters çevirdiğinizde tabanlarının çok yıpranmış olduğunu görürseniz, bu onların düz olmadığı ve yeni bir çifte ihtiyacınız olduğu anlamına geliyor.

Podiatrik cerrah olan Dr. Nicole Brouyette, aynı şeyin ayakkabınızı tamamen ikiye bükebilmeniz için de geçerli olduğunu söyledi ve ekledi:

6/6Doktorlar açıkladı: İç mekanlarda ayakkabı giymelisiniz… Peki ama neden

-- Herkesin ayağında doğal bir kavis vardır ya da düztaban iseler doğal bir kavise ihtiyaçları vardır. Ayakkabının bu özelliğe sahip olduğundan emin olmalısınız. Ayağın ortasında, alt kısmında biraz çıkıntı olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.

-- Terlikler de iç mekanlarda iyi birer alternatif olabilirler fakat ihtiyacınız olan uygun desteği sağladığından emin olmalısınız.

-- Mikroplardan endişe ediyorsanız, bunun da basit bir çözümü var; özellikle iç mekanlarda giymek için bir çift ayakkabı alın. Eve geldiğinizde dış mekan ayakkabılarınızı çıkarın ve iç mekan ayakkabılarınızı giyin.

 

 

 

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#Evde Ayakkabı Giymek#Ayak Sağlığı#Ayakkabı Giymenin Faydaları

BAKMADAN GEÇME!