Daha verimli ve mutlu bir iş yerinin olmazsa olmazı: Psikolojik güvenlik

Psikolojik güvenlik kavramını, kişi ilgili ortamda kendini ifade etmek için bir hamlede bulunduğunda ortak bir etkinliğe katılım gösterdiğinde bir fikrini, dileğini hatta belki şikayetini dile getirdiğinde önyargıyla karşılanmayacağına olan güven olarak tanımlayabiliriz.

Ayrıca yeni şeyler öğrenmek, organizasyonu geliştirmek iyileştirmek adına birey ya da grup olarak fikir beyan ederken fikrinize saygı duyulması, yarın aleyhinizde kullanılmayacağına, iyi niyetli çabalarınızın kasıtlı olarak engellemeyeceğine dair inancınız, psikolojik güvenlik tanımının öğeleridir.