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Daha verimli ve mutlu bir iş yerinin olmazsa olmazı: Psikolojik güvenlik

Güncelleme Tarihi:

#Mobbing#Psikolojik Güvenlik#Sağlık
Oluşturulma Tarihi: Haziran 05, 2024 13:42

Mobbing profesyonel hayatta birçok kişinin maruz kaldığı bir psikolojik şiddet biçimi. Genelde üstlerin astlara yaptığı bir şey olarak düşünülüyor ancak astların üstlere mobbing uygulaması da oldukça yaygın. Peki iş hayatını mobbing’den arındırmak için neler yapılabilir? Uzman Klinik Psikolog H. Onur Demirci konu hakkında önemli bilgiler verdi.

1/7Daha verimli ve mutlu bir iş yerinin olmazsa olmazı: Psikolojik güvenlik

Mobbing’in, Türkçesi yıldırmadır. Çalışanlar sadece amirlerinin ya da eş pozisyondakilerin mobbing’ine maruz kalmaz; astlar da üstlerine mobbing yapabilir. En kısa tanımı iş yerinde psikolojik şiddet olan mobbing’de genellikle örtük amaç mağduru saf dışı bırakmaktır. Bu durum ruh sağlığının bozulmasına yol açabilir.

2/7Daha verimli ve mutlu bir iş yerinin olmazsa olmazı: Psikolojik güvenlik

Ezberlenmiş mobbing tanımının üstünden geçmek yerine hiç farkında olmadan ya da yeterince farkında olmadan bu duruma nasıl elverişli ortamlar oluşturduğumuza, bu istenmeyen olayların mağduru ya da sorumlusu olmaya nasıl meyilli hale geldiğimize psikolojik güvenlik açısından bakmak, durumun kök sebebini anlamamıza katkı sağlayacaktır.                 

BAKMADAN GEÇME!

3/7Daha verimli ve mutlu bir iş yerinin olmazsa olmazı: Psikolojik güvenlik

Psikolojik güvenlik kavramını, kişi ilgili ortamda kendini ifade etmek için bir hamlede bulunduğunda ortak bir etkinliğe katılım gösterdiğinde bir fikrini, dileğini hatta belki şikayetini dile getirdiğinde önyargıyla karşılanmayacağına olan güven olarak tanımlayabiliriz.

Ayrıca yeni şeyler öğrenmek, organizasyonu geliştirmek iyileştirmek adına birey ya da grup olarak fikir beyan ederken fikrinize saygı duyulması, yarın aleyhinizde kullanılmayacağına, iyi niyetli çabalarınızın kasıtlı olarak engellemeyeceğine dair inancınız, psikolojik güvenlik tanımının öğeleridir. 

4/7Daha verimli ve mutlu bir iş yerinin olmazsa olmazı: Psikolojik güvenlik

Daha da derin ve yalın hali ile psikolojik güvenliğin çekirdeğinde kaliteli, işlevsel bir iletişim kurabilmek bulunur. Yardım istediğinde yargılanmayacağını bilmek, fikrine saygı duyulduğunu, herkes kadar çalışan, herkes kadar paydaş, eş, partner herkes kadar birey kabul edildiğini bilmek, sadece işyeri ruh sağlığı konusu değil bireyin tüm arkadaşlıkları, duygusal ilişkisi, aile yaşantısı için de “olsa iyi olur” değil bizzat asgari gereksinimdir.

BAKMADAN GEÇME!

5/7Daha verimli ve mutlu bir iş yerinin olmazsa olmazı: Psikolojik güvenlik

Ancak psikolojik güvenlik sağlandığında güven ve aidiyet perçinlenecektir. Dedikodudan, söylentiden, olumsuz varsayımlardan arındırılmış iletişimi kural kabul ederek; özel ilişki, aile, okul, iş hayatımızda psikolojik güvenliği arttırıp, ister mobbing ya da zorbalık olsun ister toksik iletişim olsun hepsini ilgili durumda proaktif bir şekilde önleyecek, hiçbir zaman oluşmamasını sağlayacak adımı en başta atmış oluruz.

6/7Daha verimli ve mutlu bir iş yerinin olmazsa olmazı: Psikolojik güvenlik

Hem bireysel hayatımızda hem de iş yerinde politikalar bu doğrultuda olduğunda açık ve dürüst iletişim ve psikolojik güvenli ortam; etik dışı davranış ve uygulamaları engelleyecek, mağdur potansiyeli olan kişinin konuyla ilgili yardım aramasını destekleyecek, etik dışı davranış sergileme eğilimindeki kişi üzerinde caydırıcı olacak hatta belki de o kişinin de kendini daha sağlıklı ve etik yolla ifade etmesini sağlayacaktır. 

BAKMADAN GEÇME!

7/7 Daha verimli ve mutlu bir iş yerinin olmazsa olmazı: Psikolojik güvenlik

Uzman Klinik Psikolog H. Onur Demirci, “İşyeri, sivil toplum kuruluşu, okul, ortak ilgi alanı, kamu yararı grupları, hangi topluluk olursa olsun sınıf kategori fark etmeksizin organizasyonların psikolojik güvenliği ne kadar artarsa üretkenlik, aidiyet pek tabii mutluluk da o oranda artacaktır” dedi.

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#Mobbing#Psikolojik Güvenlik#Sağlık

BAKMADAN GEÇME!