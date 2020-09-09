Çocuk odası modelleri - Yeni ve modern olan erkek ve kız çocuk odası modelleri (2020)
Hızla akıp giden zamana ayak uydurmaya çalışırken, çocuklarınızın da ihtiyaçları tıpkı onlar gibi gün geçtikçe büyüyor olabilir. Elbette çocuğunuzun her istediğini almak o kadar da kolay olmayabilir. Ancak yaratıcı fikirlerle onlara istedikleri odayı tasarlayıp, keyifle hep birlikte vakit geçirebileceğiniz alanlar yaratabilirsiniz. Bunun için evin kullanılmayan alanlarında çocukların hayal gücünü geliştirebilecek taşınabilir eşyalara yer vermeniz ve dekoratif duvar kağıtlarıyla hayal ettiğiniz mekanlara yolculuk yapmanız artık çok kolay. Özellikle küçük metrekareli bir alanda çocuk odası kurgulamak zorundaysanız ya da aileniz git gide genişliyorsa, akıllı dekorasyon fikirlerine herkesten daha çok ihtiyacınız var demektir. İşte işinizi kolaylaştıracak bu yılın en çok beğenilen çocuk odaları…
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1
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Modern çocuk odası modelleri
Oldukça az eşyayla odanın görünümünü hafifletmek evin her köşesinde olduğu gibi çocuk odalarında da göz önünde bulundurulan en önemli nokta. Fazladan bir depolama alanına sahipseniz, bunu yapmak çok da zor olmayabilir. Odadaki kullanılmayan ya da çocuğunuzun artık oynamadığı eşyaları kaldırarak özlemesini sağlarken, bir yandan da odasında mümkün olduğunca fazla boş alan yaratmış olursunuz. Unutmayın ki aslında çocukların eğlenmek için oyuncaklardan çok yaratıcılığa ihtiyaçları vardır. Daha fazla oyuncak almak yerine mevcut oyuncakları farklı süslemeler ve tasarımlarla dikkat çekici hale getirmeyi deneyin.
2
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Montessori yatak modelleriyle içiniz rahat olsun
Ebeveynlerin en çok çekindikleri konu olan düşme tehlikeleri, montessori yataklarla artık eskide kalıyor. Ev şeklindeki montessori bir yatakla kuşkularınızı bir yana bırakıp çocuğunuzla eğlenceli aktivitelerin tadını çıkarabilirsiniz.
3
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Yeni çocuk odası modellerinin gözdesi çadırlar
Çocukların odalarında vakit geçirmesi için harika bir seçenek olan çadırlar, artık çocukların vazgeçilmezleri! Neredeyse bütün aktivite saatlerini içinde geçirdikleri bu çadırlar, çocuklara daha zevkli kitap okumaları için muhteşem bir fikir olabilir.
4
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Rengarenk duvar kağıtlarıyla ev içinde safari keyfi
Modern bir çocuk odasında en zevkli ve eğlenceli fikirler arasında elbette duvar kağıtları yer alıyor. Seçtiğiniz duvar kağıtları sayesinde çocuklarınızla birlikte orman yürüyüşlerine katılabilir, balıklarla birlikte yüzebilir hatta her gün farklı bir yere uçabilirsiniz.