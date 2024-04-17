Bu hataları hepimiz yapıyoruz! Sebze ve meyvelerin ömrünü kısaltan yanlışlar

Örneğin sebzelerle meyveleri aynı çekmeceye ya da rafa yerleştiriyorsunuz. Ama bu çok büyük bir yanlış. Çünkü birçok meyve etilen gazı üretiyor ve bu da sebzeler üzerinde olgunlaşma hormonu etkisi yaratarak tazeliklerini daha kısa sürede yitirmelerine neden oluyor.

Sebzelerin nefes almaya ihtiyaçları var. O nedenle içine sebze koyduğunuz plastik torbalarda delikler açmak ya da sebzeleri file torbalarda saklamak gerekiyor. Hepsini dar bir alanda sıkışık bir biçimde saklamak da sebzelerin hızlı bozulmasına yol açıyor.

Meyve ve sebzeleri buzdolabının soğukluğunun yüksek olduğu yerde muhafaza edin. Sıcakta muhafaza ettiğiniz sebze ve meyveler aromasını ve tazeliğini kaybedecektir.