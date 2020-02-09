Bu besinler sayesinde kilo almadan sigarayı bırakabilirsiniz
Sigaranın vücuda zararları sayılamayacak kadar çok… Bırakmak için ise asla geç değil! Sigaradan kurtulmak istiyorsanız bazı besinlere başvurabilirsiniz. Diyetisyen İrem Erhan, 9 Şubat “Dünya Sigarayı Bırakma Günü” vesilesiyle sigarayı bırakmaya yardımcı olan besinleri sıraladı.
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1
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Bir kamu spotunun da dediği gibi “Sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz…” Oysa sigarayı bırakmaya karar verdiğinizde çevrenizde size destek olabilecek birçok meslek grubu var. “Diyetisyenler olarak bu dönemde bireylere sigara içme fikriyle meşgul olmamak için tüketebilecekleri besinler hakkında bilgi vermeye hazırız” diyen Diyetisyen İrem Erhan, sigarayı bıraktıktan sonra kilo almamanın yollarının da mevcut olduğunu söyledi.
2
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Diyetisyen İrem Erhan, “X besinini yiyin ve bir daha sigara fikri aklınıza bile gelmesin diyebileceğimiz bir besin maalesef yok ama yapılan çalışmalara göre kişilerin bu dönemde arzularını bastıracak bazı yiyecekler öne çıkıyor” dedi ve önerilerini bizlerle paylaştı.
3
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Çubuk tarçın
Tabii ki size alın ve çubuk tarçın kemirin demeyeceğim ama sigarayı bırakan bireylerle yapılan bir çalışmaya göre katılımcıların %80’i elde tarçın çubuğu tutmanın ve baharat olarak tarçın kullanmanın sigaradan uzak durmaya yardımcı olduğunu gösteriyor. Katılımcılar elde oynayabildikleri nesneleri tercih ediyor, hatta emmek istenirse kalorisiz bir şey olması fikrinin onları rahatlattığını söylüyor. Havuç, kereviz sapı ve salatalık da benzer şekilde etkiye sahip olduğu için katılımcılara sunulmuş. Fakat aynı lezzete sahip olmadıkları için çubuk tarçın kadar başarılı olmamış.
4
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Meyveler
Amerikan Kalp Derneği, sigarayı bıraktıktan sonra kişilerin tatlı isteğinin artabileceğini belirtiyor. Çok iyi bir yoldasınız ve canınız çekiyorsa tabii ki yiyin ama bu size “E, madem sigarayı bıraktık o zaman sufle yiyelim” dedirtmesin. Bu durumda eklenti şeker, şerbetli tatlılar vb. her gün başucu besininiz olsun istemeyiz. Bunun yerine kuru kayısı, kuruyemiş ve kakaoyu blenderdan geçirerek kendinize şekersiz kayısı topları hazırlayabilirsiniz. Muzu kakaoya bulayarak şekersiz çikolata alternatifi veya en basiti üzümleri dondurarak tatlı isteğinizi dengelemeye yardımcı olarak kıtır meyveler yapabilirsiniz. Nar da güzel bir alternatif olabilir, ayıklaması zaman alacağı için elinizi de meşgul etmiş olursunuz.
5
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Patlamış mısır/Leblebi
En çok söylenenlerden biri de “Bıraktım, hep bir şeyler atıştırmak istiyorum.” Bu durumda eğer eliniz kuruyemişlere giderse kalorisi bir tık daha yüksek bir tercih olacağından kilo denetiminiz zorlaşabilir ama yağsız hazırladığınız patlamış mısır veya sarı/beyaz leblebi el oyalayıcı iyi birer alternatif olacaktır.
6
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Süt
2007 yılında Nicotine & Tobacco Research dergisinde yayınlanan bir çalışmada, araştırmacılar, sigara içen 209 kişilik bir gruba sigara tadını bastırmak için hangi besini tercih ettiklerini sordu. Sonuçlara göre listenin en üstünde süt ürünleri vardı. Ama bu sadece mentollü olmayan sigaralar için geçerliydi, katılımcılara göre mentol birçok besinin tadından daha baskındı. Sütü, sigara tadını nötrleyen bir zıt besin gibi düşünmek mümkün. Ayrıca katılımcılar süt içtikten sonra içilen sigaranın tadının normalden daha kötü olduğunu belirtti.
7
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Su
Bir besin her derde mi deva olur? Listeyi birçok diyetin ortak önerisi suyla bitiriyoruz. Çünkü su, nikotin de dahil olmak üzere vücuttaki toksinlerin temizlenmesine yardımcı olur.
Sigarayı bırakırken asla unutmamanız gereken bir şey var; o da sağlıklı ve dengeli beslenmek. Bu sayede sigaranın vücudunuzda oluşturduğu inflamasyon, stres ve toksik etkiyi kısa sürede dışarı atabilirsiniz.