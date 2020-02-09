Bu besinler sayesinde kilo almadan sigarayı bırakabilirsiniz

Çubuk tarçın Tabii ki size alın ve çubuk tarçın kemirin demeyeceğim ama sigarayı bırakan bireylerle yapılan bir çalışmaya göre katılımcıların %80’i elde tarçın çubuğu tutmanın ve baharat olarak tarçın kullanmanın sigaradan uzak durmaya yardımcı olduğunu gösteriyor. Katılımcılar elde oynayabildikleri nesneleri tercih ediyor, hatta emmek istenirse kalorisiz bir şey olması fikrinin onları rahatlattığını söylüyor. Havuç, kereviz sapı ve salatalık da benzer şekilde etkiye sahip olduğu için katılımcılara sunulmuş. Fakat aynı lezzete sahip olmadıkları için çubuk tarçın kadar başarılı olmamış.