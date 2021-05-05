Sağlık Fotoğraflar: iStock, Pixabay Haber Giriş: 05 Mayıs 2021 - 11:15 | 05 Mayıs 2021 - 11:15

Bu besinler akciğerleri güçlendiriyor! Pandemide bol bol tüketmeniz gereken yiyecekler..

Covid-19 pandemisinde yapılan çalışmalar, koronavirüsün solunum sistemimizin en önemli organı olan akciğerler üzerinde tutuluma yol açarak nefes darlığı, solunum yetmezliği ve zatürre gibi önemli sorunlara yol açtığını gösteriyor. Bu nedenle akciğer fonksiyonunu güçlendirmek bu pandemide ayrı bir öneme sahip. Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayşe Sena Binöz akciğerin güçlenmesine yardım eden besinleri anlattı, önemli öneriler ve uyarılarda bulundu.