Bilim kurgu değil gerçek! Hastaların genleri düzenlenerek iyileştiriliyor… Genom tekniğiyle kalp yetmezliğini yendi

Bu durumu yakın zamanda kaybettiği kız kardeşinin ölümünden dolayı yaşadığı üzüntüye bağladı. Ancak kardiyoloğu farklı bir neden buldu; kalbinde hatalı biçimlendirilmiş protein yığınlarının birikmesine neden olan ve kalbin kan pompalama yeteneğini zorlayan genetik bir mutasyon!
‘Transtiretin amiloidoz’ olarak adlandırılan bu hastalık, kemik iliğinde üretilen bir proteinin organlarda anormal derecede birikmesi sonucu oluşuyor. Kalp, böbrekler, karaciğer, dalak, sinir sistemi ve sindirim sistemi gibi organların düzgün çalışmamasına neden oluyor. Çoğunlukla da ölümle sonuçlanabiliyor.
Bu teşhisin ardından Odunsi ve ailesi sıkı bir araştırma sonucunda umut verici ama riskli bir seçenek buldu; hastalığı durdurmak için vücudundaki DNA'sını düzenleyecek deneysel bir gen düzenlemesi!