Bilim kurgu değil gerçek! Hastaların genleri düzenlenerek iyileştiriliyor… Genom tekniğiyle kalp yetmezliğini yendi

SAĞLIĞI BOZAN ZARARLI PROTEİNİ YÜZDE 90 AZALTTI

Konuyla ilgili görüşlerine başvurduğum Hematoloji Uzmanı Prof. Dr. Songül Şerefhanoğlu ise “Akintunde Odunsi’ye uygulanan invivo düzenleme, vücut dışındaki hücreleri düzenlemekten daha ucuz olabilir ve daha fazla insana uygulanma imkânı tanıyabilir” dedi. Prof. Dr. Şerefhanoğlu, şöyle devam etti:



-- Çünkü hücreleri çıkarmak ve düzenlemek için gerekli laboratuvarlara ve uzmanlara ihtiyaç yok. Vücudun içinde düzenleme yapmak da hastalar için daha kolay. Örneğin orak hücreli anemili hastalar için vücut dışında düzenlenmiş hücreleri almadan önce gerekli olan kemoterapiyi almak zorunda kalmamıştır Odunsi…



-- Sevindirici olan ise amiloidoz hastası olan Odunsi’de bu gen düzenlenmesi sonrası, kalp yetmezliği ve bacaklarda kuvvetsizliğe neden olan aşırı proteinin yüzde 90 oranında azalması… Bu oldukça başarılı bir sonuç.