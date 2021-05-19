Bıldırcın yumurtasının faydaları nelerdir, nasıl tüketilmeli? İşte bıldırcın yumurtasının sağlığa yararları

Bıldırcın yumurtası nasıl tüketilmeli? Bıldırcın yumurtasının çocuklar tarafından en doğru tüketilme biçimi, rafadan yenmesidir. Çünkü yumurtanın rafadan olması, vücudun proteinleri en kolay ve etkili şekilde almasını sağlar. Bıldırcın yumurtasının sarısı pişirilmeden de çocuklara içirilebilir. Ancak, özel bir protein içeren yumurta akı, vücuttaki B vitaminlerini etkisizleştirme olasılığına karşı, çiğ olarak verilmemelidir.