Bıldırcın yumurtası, diğer yumurtalardan daha fazla proteinlerin yapı taşı olan aminoasit içeriyor. Grip, bronşit gibi hastalıklara iyi gelmesinin yanı sıra çocukların bağışıklık sistemini de güçlendiriyor. Peki bıldırcın yumurtasının faydaları nelerdir, nasıl tüketilmeli? İşte bıldırcın yumurtasının sağlığa yararları...
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Hayvansal proteinler, verdikleri yüksek enerjinin yanı sıra çocuklardaki bedensel gelişimin sağlıklı olarak gerçekleşmesine de yardımcı oluyor. Hayvansal kaynaklı proteinlerin başında kanatlı kümes hayvanlarının yumurtaları gelir, bu yumurtalar da ait olduğu hayvanın genetik yapıları nedeniyle çeşitlilik gösterir. Bıldırcın yumurtası da içeriğindeki besleyici maddelerin yoğunluğu nedeniyle yaygın olarak tüketilen tavuk yumurtasından farklıdır. Prof. Dr. Yılmaz Bahtiyarca, bıldırcın yumurtasının faydalarını sıraladı, tüketimi konusunda da önemli uyarılarda bulundu.
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Bıldırcın yumurtasının faydaları nelerdir?
Diğer yumurtalardan daha fazla, proteinlerin yapı taşı olan aminoasit içeren bıldırcın yumurtası, özellikle çocukların bağışıklık sistemini güçlendiriyor.
Grip, bronşit gibi üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren çocukların, bıldırcın yumurtası yedikten sonra hastalıklardan çok daha kısa sürede kurtulduğu gözlenmektedir.
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Bağışıklık sisteminin güçlenmesi ise enerjisini daha çok fiziksel büyümeye harcayan çocuklarda, hastalığa neden olan mikropların etkisini azaltmaktadır.
Bıldırcın yumurtası, çocukların bedensel ve zihinsel gelişimine yardımcı olan bir protein deposudur.
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Bıldırcın yumurtası nasıl tüketilmeli?
Bıldırcın yumurtasının çocuklar tarafından en doğru tüketilme biçimi, rafadan yenmesidir. Çünkü yumurtanın rafadan olması, vücudun proteinleri en kolay ve etkili şekilde almasını sağlar. Bıldırcın yumurtasının sarısı pişirilmeden de çocuklara içirilebilir. Ancak, özel bir protein içeren yumurta akı, vücuttaki B vitaminlerini etkisizleştirme olasılığına karşı, çiğ olarak verilmemelidir.