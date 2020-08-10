Bebeklerde ek gıda döneminde nelere dikkat edilmeli?
Bebeklerin iştahını etkileyen pek çok faktör var. Bunların başında ek gıda döneminde yapılan hatalar geliyor. Peki bu dönemde aileler nelere dikkat etmeli? Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Makbule Eren, konuyla ilgili önemli bilgiler verdi.
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İşte uzmanından önemli bilgiler ve tavsiyeler...
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- İştahı etkileyen birçok organik, çevresel ailesel faktör var. Besinin görüntüsü, kokusu, sunuluş şekli dahi etkileyebilir.
- Ek gıda dönemindeki hatalar, anne sütünü azaltmak, püre kıvamında devam etmek iştahsızlık yapabilir. Ek gıdaya geçerken bebek ne zaman isterse anne sütü vermeye devam edilmeli, ek besin eşittir ebeveyn yoksunluğu şartlanmasına izin verilmemelidir.
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- 6’ncı ayda püre, 7’nci ayda pütürlü püre, 8-9’uncu aydan itibaren katı gıda geçişleri yapılmalıdır.
- Çok yapılan bir hata çocuğun sadece ne yediği ve ne kadar yediği ile ilgilenilmesi nasıl yediğine dikkat edilmemesidir. Kuralcı ebeveynler kendilerince belirledikleri besinleri ve miktarları yine kendi belirledikleri saatte ve öğün sayılarında vermeye çalışır. Toleranslı ebeveynler ise çocuğun kendi istediği saatte istediğini yemesine izin verirler. İdeal olan yaşına uygun sayıda öğünler halinde duygusal beslenme yöntemidir.
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- Çocuk ebeveyn ile aynı masayı paylaşarak aynı anda beslenir. Ebeveyn çocuğun açlık doygunluk belirtilerine saygı gösterir. Çocuğun kendisinin kendi istediği kadar beslenmesine ve sunduğu çeşitler içinden kendisinin seçmesine izin verir. Bu sırada kendisi de örnek oluşturacak şekilde beslenir.
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- İdeal bir beslenme masada yapılmalı, öğün aralığı en az 4 saat olmalıdır, öğün süresi 10 dakikadan kısa 30 dakikadan uzun olmamalıdır.
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- Gastrointestinal hastalıklar iştahsızlığın en önemli organik nedenlerini teşkil eder. Yutma bozukluğu, reflü, gastrit, ülser, gecikmiş mide boşalması, kabızlık, besin alerjisi, sarılık, karaciğer hastalıkları iştahsızlık nedeni olabilir.
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- Yapılan hatalardan biri boy kilosu normal olan bir çocukta organik bir nedenin olmayacağının düşünülmesidir. Besin alerjisine bağlı özofajiti gelişmiş olan bir bebek gündüz beslenmeyi reddedip sadece gece beslenerek uygun boy ve kiloda olabilir. Bu bebeğin özofajiti olmadığı anlamına gelmez.
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- 2 yaşında sadece yüksek kalorili püre ile beslenerek büyüyen çocukların normal bir beslenme alışkanlığına sahip olduğu söylenemez. İştahsızlık veya beslenme bozukluğu düşündürecek durum 2 haftadan daha uzun sürüyorsa ve o sırada buna neden olacak bilinen aşikar bir neden yoksa ailesel davranışsal nedenler olduğunu düşünsek dahi organik nedenlerin araştırılması gerekir.