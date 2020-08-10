Bebeklerde ek gıda döneminde nelere dikkat edilmeli?

- 6’ncı ayda püre, 7’nci ayda pütürlü püre, 8-9’uncu aydan itibaren katı gıda geçişleri yapılmalıdır.



- Çok yapılan bir hata çocuğun sadece ne yediği ve ne kadar yediği ile ilgilenilmesi nasıl yediğine dikkat edilmemesidir. Kuralcı ebeveynler kendilerince belirledikleri besinleri ve miktarları yine kendi belirledikleri saatte ve öğün sayılarında vermeye çalışır. Toleranslı ebeveynler ise çocuğun kendi istediği saatte istediğini yemesine izin verirler. İdeal olan yaşına uygun sayıda öğünler halinde duygusal beslenme yöntemidir.