Bebeklerde alerji belirtileri nelerdir? Bebeklerde alerji türleri ve tedavisi

Bebeklerde alerji türleri nelerdir? Bebeklerde en sık rastlanılan alerjik hastalıklar egzama (atopik dermatit), astım, alerjik rinit ve besin alerjileridir. Bebeklik dönemi; alerjik hastalıkların sıklığı, şiddeti ve başlangıcı açısından en önemli dönemdir. Süt, yumurta ve fıstık gibi bazı besinlerin alerjileri anne karnında, plasenta yolu ile geçen bileşenler ile başlar. Özellikle bebeklik ve süt çocukluğu alerjilerinin çoğunun görüldüğü dönemdir. Etkileme mekanizmasına göre dakikalar içerisinde bebeği şoka sokabilecek kadar şiddetli olabileceği gibi günler sonra da ortaya çıkabilecek bulgular karın ağrısı, pişik, kaşıntı, ciltte kabuklanma-kızarıklık ile de seyredebilir. Alerjen maddenin vücuda alınma yolu, zamanı, miktarı, eşlik eden çevresel faktörler de alerjinin etkisini değiştirebilir.



Bebeklerdeki alerjinin önemli bir kısmı besin alerjisidir. Besin alerjilerine tüm dünyada sık rastlanılmaktadır. Her türlü besin alerjiye yol açabilir ancak ülkemizde en sık süt ve yumurta daha sonra fındık, ceviz gibi kuruyemişler başta olmak üzere, buğday ve balık da alerji yapmaktadır.