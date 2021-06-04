Bebeklerde alerji belirtileri nelerdir? Bebeklerde alerji türleri ve tedavisi

Bebeklerde alerji belirtisi nelerdir?
Bebeklerde alerji, hastalığın etkilediği organa ait şikayetler oluşturur. Besin alerjisi sadece cilt bulguları ile tüm sistemlere ait bulgularla seyredebilir.
Cildi etkilerse: Egzama, kurdeşen (ürtiker), pişik, yanma hissi, kaşıntı oluşturur.
Akciğerleri etkilerse: Astım, nefes darlığı, boğazda kaşıntı, boğulma hissi, yutma güçlüğü, öksürük, hışıltı, morarma; sindirim sistemini etkilerse, bulantı, kusma, karın ağrısı, ishal, kanlı kaka yapma, ağrılı yutma oluşturabilir.
Gözü etkilerse: Gözlerde kaşıntı, sulanma, göz kapağında şişlik yapabilir.
Burun ve boğaz etkilenirse: Burun akıntısı-tıkanıklığı, hapşırma, kaşınma dudaklarda ve boğazda şişlik oluşturur.
Dolaşım sistemi etkilenirse: Kalbin yavaş-hızlı atması, tansiyonun düşmesi, ellerde- ayaklarda soğukluk-solukluk, bayılma olabilir.
Ayrıca baş ağrısından büyüme geriliğine kadar birçok şikâyete de neden olabilir.
Bazı besinlerin alerjilerinin başka besinlere çapraz reaksiyon oluşturacağı unutulmamalıdır. Mesela inek sütü alerjisi olan bir çocukta keçi sütü alerjisi olma ihtimali, %90’dan fazladır ve keçi sütü kullanımı inek sütü alerjisi olan bebeklere önerilmemelidir.