Bebeğin cinsiyeti ne zaman belli olur? Cinsiyet kaçıncı haftada anlaşılır?
Anne adayları için hamilelik süreci büyük önem taşır. Anne karnındaki bebek, her ay gelişerek farklıklılar gösterir. Özellikle de cinsiyetin belli olduğu ay... Anne ve baba adayı için en heyecanlı süreçlerden biri. Peki bebeğin cinsiyeti ne zaman belli olur? Cinsiyet kaçıncı haftada anlaşılır? İşte konuyla ilgili detaylar...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Bebek sahibi olacak çiftlerin en merak ettiği konulardan biri de bebelerin cinsiyeti... Bebeklerini kucaklarına alacağı günü heyecanla bekleyen anne ve baba adayları, cinsiyetin ne zaman belli olduğunu araştırıyor. Peki bebeğin cinsiyeti ne zaman belli olur? Cinsiyet kaçıncı haftada anlaşılır? Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Zahide Küçük, konuyla ilgili önemli bilgiler verdi.
2
Anne rahmindeki bebeğin cinsiyeti aslında gebeliğin ilk günlerinden itibaren bellidir. Ancak bizim bunu görebilmemiz için bebeğin belli bir büyüklüğe ulaşması gerekir. Ultrason bebeğin cinsiyetini belirlemek amacıyla en yaygın kullandığımız yöntemdir. Gebeliğin 12. haftasında vajinal ultrasonla 16. haftasından sonra ise karından bakılan ultrasonla bebeğin cinsiyetini tespit etmek mümkündür. Cinsiyet tayininde bebeğin pozisyonu, ultrason yapan doktorun tecrübesi ve ultrason aletinin kalitesi önemlidir.
3
Bebeğin cinsiyeti en erken ne zaman belli olur?
Gebeliğin 8. Haftasından itibaren kız ve erkek bebeklerde genital organlarda farklılaşma başlar. Bu haftadan sonra dış genital yapı kız bebeklerde klitoris ve dudaklara dönüşürken, erkek bebeklerde penis yönünde farklılaşır. Ultrason ile bu farklılaşma gebeliğin en erken 12. Haftasında görülmeye başlanır. 16. Haftadan sonra ise daha net olarak görülür. Ultrason muayenesi esnasında erkek bebeğin penisinin izlenmesi ile cinsiyet anlaşılır. Bazı durumlarda kordonun bacak arasında görülmesi halinde, kız bebekte erkek bebek görüntüsü verebilir. Böyle bir durumda doktorunuz farklı zamanlarda ultrason muayenesine çağırarak bebeğinizin cinsiyetini net olarak söyler.
4
Ultrason dışında bebeğin cinsiyeti nasıl öğrenilir?
Gebeliğin erken dönemlerinde dahi amniyosentez gibi yöntemlerle bebeğin cinsiyeti kesin olarak öğrenilebilir. Bu yöntemlerle bebeğin kromozom incelemesi yapılır ve bebeğin cinsiyetinin kız ya da erkek olduğu kesin olarak söylenir.
5
Bebeğin cinsiyeti anne karnından anlaşılır mı?
Halk arasında anne karnı sivri ise erkek, yayvan ise kız bebek, annenin karnında tüylenme ve koyu çizgi varsa erkek bebek, kalça ile basen bölgesinden kilo alınıyorsa kız bebek yorumları yapılabiliyor. Gebelik takipleri sırasında bu yorumların genellikle doğru olmadığını görmekteyiz.