Bebeğin cinsiyeti ne zaman belli olur? Cinsiyet kaçıncı haftada anlaşılır?

Bebeğin cinsiyeti en erken ne zaman belli olur? Gebeliğin 8. Haftasından itibaren kız ve erkek bebeklerde genital organlarda farklılaşma başlar. Bu haftadan sonra dış genital yapı kız bebeklerde klitoris ve dudaklara dönüşürken, erkek bebeklerde penis yönünde farklılaşır. Ultrason ile bu farklılaşma gebeliğin en erken 12. Haftasında görülmeye başlanır. 16. Haftadan sonra ise daha net olarak görülür. Ultrason muayenesi esnasında erkek bebeğin penisinin izlenmesi ile cinsiyet anlaşılır. Bazı durumlarda kordonun bacak arasında görülmesi halinde, kız bebekte erkek bebek görüntüsü verebilir. Böyle bir durumda doktorunuz farklı zamanlarda ultrason muayenesine çağırarak bebeğinizin cinsiyetini net olarak söyler.