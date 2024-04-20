Baş dönmesi hastalık mı yoksa belirti mi? 'Kristallerin oynaması diye bir şey yok...'

İLAÇLAR YALNIZCA BAŞ DÖNME DURUMUNU ENGELLİYOR
Kulaktan gelen baş dönmeleri için çeşitli teoriler bulunduğunu kaydeden Ali Rahimi, şöyle devam etti:
“Birinci teori, iç kulaktaki sıvının orta kulağa akmasıdır. Bu tür durumlarda cerrahi yöntemle kulak açılır, bakılır ve bir akıntı varsa tedavi edilir. İkinci teori, vasküler teoridir. Yani oradaki mikro damarlar tıkanarak yeteri kadar iç kulağı besleyemiyordur ve bu durumdan ötürü baş dönmesi meydana geliyordur. Üçüncü teori ise oradaki kristallerin dökülmesine ya da birikmesine bağlı olarak tekrar bir baş dönmesi oluşmasıdır.