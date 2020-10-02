Anne sütünü artıran temel alışkanlıklar neler?

Sağlıklı beslenin Anne sütü üretmek için vücudun fazladan 500 kaloriye ihtiyacı ihtiyaç duyar. Bu nedenle emziren anneler önce kendi ihtiyacı olan enerjiyi karşılamalı, aç kalmamalı, süt oluşumunu destekleyecek bir beslenme programı takip etmeli. Ani kan şeker düşme sorunu yaşamamak için 3 ana, 3 ara öğün şeklinde beslenmeye de özen göstermeliler. Süt oluşumu için fazladan ihtiyaç duyulan 500 kalori, sağlıklı beslenmeye ek olarak bir adet haşlanmış yumurta, 2 dilim tam buğday ekmek, iki bardak süt veya yoğurt, bir porsiyon çiğ veya pişmiş sebze ile iki porsiyon meyveyi gün içerisinde tüketerek karşılanabilir.