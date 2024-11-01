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4/5 kuralıyla kısa sürede 16 kilo verdi ve kas yaptı... Sağlıklı kilo vermek için gerekli miktarda protein tüketmenin en kolay yolu

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#Sağlık#Yaşam#Protein
Oluşturulma Tarihi: Kasım 01, 2024 13:01

Proteine olan ilgi son yıllarda katlanarak artıyor. Bunun sebebi protein tüketiminin moda diyetlere kapılmadan kilo vermeye ve kas kitlesini artırmaya yardımcı olması. Peki günlük protein tüketimi ne kadar olmalı ve bu hedefi tutturmanın en kolay yolu ne? İşte cevabı...