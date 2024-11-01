4/5 kuralıyla kısa sürede 16 kilo verdi ve kas yaptı... Sağlıklı kilo vermek için gerekli miktarda protein tüketmenin en kolay yolu

Ludlam-Raine, "Beş öğününüzden en az dördünün protein içermesi basit ama etkili bir strateji" diye konuştu. Bu kuralı çok sıkı bir biçimde uygulamadığının ve 4 değil de 3 öğün protein tükettiğinde sorun etmediğinin altını çizen Hosie, "Ama genel olarak yürütebildiğimi söyleyebilirim. Bazı günler daha fazla protein alıyorum, bazı günler daha az... Nihayetinde bunlar birbirini dengeliyor" ifadelerini kullandı.