Fazla kilo problemleri olanlara müjde! Aradığınız çözüm mide botoksu olabilir

Fazla kilo problemi ile başa çıkmada özellikle ameliyatlar son 10-15 yılda çok popülerleşmiş hatta çoğu hastanede en çok yapılan ameliyatlar da başı çekmeye başlamıştı. Ama ameliyat riskleri, bu ameliyat yüzünden yaşanan üzücü olaylar, ameliyatın çok pahalı oluşu, uzun süre hastane yatışı ve taburcu olduktan sonra yine uzun süreli ev istirahati gerektirmesi sonucu iş gücü kaybı ve ameliyat sonrası özellikle yüzde 25-45 oranında tekrar geri kilo alımları olması gibi nedenlerle bu ameliyat popülerliğini yitirmeye başlamıştır. Bunun yerine daha basit uygulanabilir, daha risksiz, daha ucuz ve iş gücü kaybı yapmayan çözümler aranmaya başlanmıştır.

İşte tam da bu isteklerin hepsini karşılayan mide botoksu günümüzde artık gitgide daha popüler olmaya ve çok daha iyi çözümler sunmaya başlamıştır. Endoskopik yöntemle mide içerisine girip belli bölgelere botoks enjeksiyonu yaparak mide küçülüp iştah hormon salınımı azalıyor böylece kişiler daha az yemek yiyerek çabucak doyuyor ve ciddi oranda iştahları kesiliyor. Bu sayede çok rahat şekilde kilo verimi oluyor.

Peki kimlere uygulanır ?

Aslında mide botoksu herkese uygulanabilir çünkü temelde insanı zayıflatacak olan iki şey vardır;

1) Alınan kalorinin azalması

2) Harcanan kalorinin artması

Botoks işlemi alınan kalorinin azalması için hastaya yardımcı olur yani kişiyi tok tutar iştahını keser ve böylece çok güzel bir şekilde beslenme kontrolü yapmayı sağlar. Bu etki sayesinde kişi isterse 150 kilogram olsun isterse 50 kilogram olsun iştah ve porsiyon kontrolü sağlamak için herkese uygulanabilir .Aslında mide botoksu iştah kontrolü ve beslenme düzenini oturtmak isteyen herkese uygulanabilir.