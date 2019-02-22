Evde sabun yapımı – Dekoratif, hediyelik, mis kokulu

MALZEMELER

Şeffaf sabun bazı

Kurabiye kalıbı ya da silikon kalıp

Çelik kap

Sabun boyası

Badem yağı ya da istenilen herhangi bir yağ

Yağlı kağıt

YAPILIŞI

Sabun bazını çelik bir kabın içerisine alıp benmari usulü eritin. İçine istediğiniz katıp karıştırın.

Sonra dilediğiniz renkte sabun boyası katıp sabunu renklendirin.

Eğer kurabiye kalıbı kullanıyorsanız kalıbın kenarlarını silikonlayıp yağlı kağıt üzerine yapıştırın.

Hemen ardından hazırladığınız bazı kalıplara paylaştırın ve katılaşmasını bekleyin.

HÜRRİYET AİLE ÖZEL