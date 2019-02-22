Evde sabun yapımı – Dekoratif, hediyelik, mis kokulu
Yalnızca birkaç malzeme ile istediğiniz renk ve kokulardaki sabunları dilerseniz sevdiklerinize hediye edebilir veya isterseniz banyonuzda dekoratif ürün olarak kullanabilirsiniz.
MALZEMELER
Şeffaf sabun bazı
Kurabiye kalıbı ya da silikon kalıp
Çelik kap
Sabun boyası
Badem yağı ya da istenilen herhangi bir yağ
Yağlı kağıt
YAPILIŞI
Sabun bazını çelik bir kabın içerisine alıp benmari usulü eritin. İçine istediğiniz katıp karıştırın.
Sonra dilediğiniz renkte sabun boyası katıp sabunu renklendirin.
Eğer kurabiye kalıbı kullanıyorsanız kalıbın kenarlarını silikonlayıp yağlı kağıt üzerine yapıştırın.
Hemen ardından hazırladığınız bazı kalıplara paylaştırın ve katılaşmasını bekleyin.
HÜRRİYET AİLE ÖZEL
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle