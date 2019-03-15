Evde bulaşık deterjanı nasıl yapılır?

Malzemeler

• 1 yemek kaşığı boraks

• ½ kalıp rendelenmiş sabun

• 10-15 damla esansiyel yağ

Hazırlanışı

Eğer marketten aldığınız bulaşık deterjanını kullanmak istemiyorsanız 3-4 bardak sıcak suya 1 yemek kaşığı boraks ve ½ kalıp rendelenmiş sabun katarak eriyinceye kadar karıştırınız. 10-15 damla, istediğiniz bir veya birkaç değişik esansiyel yağ ekleyerek tamamen kendi yapımınız olan bulaşık deterjanınızı hazırlayabilirsiniz.

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