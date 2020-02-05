Ev temizliğinde karbonat nasıl kullanılır?
Ev temizliğinde karbonat nasıl kullanılır?Evlerde olmazsa olmaz malzemelerden biri de karbonattır. Sadece yemeklerde değil pek çok konuda işe yarayan bir malzemedir. Evde her konuda karbonattan faydalanabilirsiniz. Sevde Aksu Taner’in sunumuyla gönül rahatlığıyla kullanabileceğiniz tüyolar.
Kabuklu sebze meyve temizleyici
- 1 litre suyu derin bir kaba boşaltın.
- 1 tatlı kaşığı karbonatı suyun içine ekleyin ve suyu karıştırın.
- Meyveleri ekleyin.
- Meyveleri 15 dakika bekletin.
- Daha sonra meyveleri bir bez yardımıyla kurulayın.
Ahşap kesme tahtası temizleme
Bunun için 1 tatlı kaşığı karbonat yeterli olacaktır.
Kesme tahtasının üzerine karbonatı serpin.
Yarım limonu döktüğünüz karbonatın üzerinde gezdirin.
Limon ve karbonatı birbirine güzelce yedirin.
Tahtayı bol su ile durulayın.
Halıdaki kötü koku temizleyicisi
2 yemek kaşığı karbonat ve 1 yemek kaşığı tarçını hazırlayın.
Karbonat ve tarçını güzelce karıştırın.
Hazırladığınız karışımı halıya eşit şekilde serpin.
Karışımı halıdan süpürge yardımıyla temizleyin
Kötü koku giderici sprey
1 yemek kaşığı karbonat 10 damla kokulu yağı karbonatın üzerine damlatın.
Kokulu yağ ve karbonatı güzelce karıştırın.
Hazırladığınız karışımı boş bir sprey şişesine boşaltın.
Karışımı eklediğiniz şişenin içine su ekleyin ve çalkalayın.
Lavabo açacağı
1 litre sıcak suyu hazırlayın.
Yarım çay bardağı sirkeyi suya ekleyin.
Önce 2 yemek kaşığı karbonatı tıkanmış olan lavaboya dökün.
Sonra sıcak su ve sirkeli karışımı dökün.
Ayakkabıdan kötü koku giderici
Ayakkabının içine 2 tatlı kaşığı karbonatı dökün.
1 gün boyunca karbonatı ayakkabıda bekletin.
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