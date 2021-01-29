En karanlık yerde bile yetişebilen ev bitkileri

Bitkiler evde, balkonda veya ofiste ortamın havasını değiştirmek ve renk katmak için harika bir tercih. Bazı bitkilerin güzelliği ise çiçeğinde değil, yapraklarında. Özellikle de pek güneş istemeyen bitkiler harika yapraklarıyla dikkat çeker. İşte onlara en güzel örnekler…

Calathea (Dua çiçeği)

Bilimsel adı calathea olarak bilinse de toplum içerisinde dua çiçeği olarak tanınıyor. Desenli yaprakları sayesinde, odanız için harika bir dekorasyon öğesi olabilir. Tabii bu bitkinin doğrudan güneş ışığını sevmediğini de söylemek lazım. Calathea karanlık alanı çok seven bir bitki.

Dieffenbachia (Aptal baston çiçeği)

Toplum içinde aptal baston olarak bilinen bu bitki, sadece adıyla bile dikkat çekiyor. Bu bitki neredeyse hiç ışık istemez. Özellikle zemin katında bulunan evler ve penceresiz ofisler için oldukça uygun. Parlak ve yumuşak yaprakları özellikle de yaz ve ilkbahar aylarında daha da güzelleşir.

Chlorophytum comosum (Kurdele çiçeği)

Halk arasında kurdele çiçeği olarak bilinen harika bitki, uzun süre güneş ışığı almadan yaşayabilir. Sadece mükemmel bir görüntü sağlamakla kalmaz, ev içindeki havayı da mükemmel bir şekilde temizler.

Soleirolia (Arapsaçı)

Küçük, yumuşak yaprakları olan bitki, saksılarda harika görünür. Karanlık odalarda bile rahatlıkla barınabilen bu bitkinin tek ihtiyacı olan sık sık sulanmak. Hem bakımı kolay hem de görüntüsü harika olan arapsaçı, eviniz için harika bir tercih.

Aspidistra elatior (Salon yaprağı)

Büyükannelerimizin evlerinde görmeye alışık olduğumuz bu bitki, artık hemen her evde görülüyor. Gölgede, sıcakta veya soğukta fark etmeksizin kolaylıkla barınır. Ancak sabırlı olmalısınız, çünkü çok yavaş büyür.

Eğrelti otu

Pazarda meyve ve sebzelerin altında süs olarak görmeye alışık olduğumuz bu bitki, evde kolaylıkla yetiştirilebiliyor. 2 binden fazla türü olan eğrelti otu, gölgede yaşar ama kuru havaya pek de dayanamaz. Bu sebeple özellikle de sıcak havalarda sık sık yapraklarına su püskürtmelisiniz.

Neoregelia

Sadece yeşil değil farklı renkleri de evinize taşıyan bu bitki yalnızca yapay ışıklandırmada kolaylıkla büyür. Banyo ve balkon gibi ıslak koşulları da sevdiğinden, iyi bir dekorasyon tercihi olabilir.

Barış zambağı

Neredeyse kendi kendine bakan barış zambağı, bitkilerini sulamayı sık sık unutanlar için mükemmel bir tercih. Odanızda neredeyse hiç güneş ışığı yoksa bile kolaylıkla büyür. Ucundaki beyaz çiçek de zaten bu bitkinin harika gözükmesinin temel sebebi.

Sansevieria trifasciata (Paşa kılıcı)

Paşa kılıcı olarak bilinen bu bitki çok düşük ışık giren alanlar için çok uygun. Görüntüsüyle sizi büyüleyecek bu bitki, dostlarınız için de kalıcı bir hediye olabilir.