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En güzel 5 zeytinyağlı yemek tarifi

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En güzel 5 zeytinyağlı yemek tarifi
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Hem sağlıklı hem de diyet yapanlara uygun hafif zeytinyağlı bu tarifleri sizler için derledik. İşte, sevdiklerinize hazırlayabileceğiniz muhteşem lezzetler...

ÇAĞLALI ENGİNAR TARİFİ

Malzemeler

  • 4 adet körpe enginar
  • 20-25 adet arpacık soğanı
  • 100 gram çağla
  • 300 gram sultani bezelye
  • 4-5 adet sarımsak
  • ½ çay bardağı zeytinyağı
  • 2 adet kesme şeker
  • 1,5 su bardağı su
  • ½ çay bardağı zeytinyağı
  • 1 adet büyük yumurtanın sarısı
  • Tuz
  • Karabiber
  • ½ limonun suyu ve rendesi
  • 1 demet dereotu

 

En güzel 5 zeytinyağlı yemek tarifi
 

Hazırlanışı

  1. Soyulmuş enginarlar limonlu suda bekletilir.
  2. Arpacık soğanlar soyulur, sultani bezelyenin yanları alınır, temizlenir.
  3. Çağlalar yıkanır.
  4. Bir tarafı hafifçe kesilerek şekli bozulmadan dikkatlice içinden çekirdeği çıkarılır. (Çok turfanda olduğu zaman çekirdek acı olmayabilir ama çıkarmakta yarar var).
  5. Tencereye zeytinyağı, şeker ve soğanlar konur, pembeleşip hafifçe yumuşayana kadar sote edilir.
  6. Limonlu suda bekleyen körpe enginarlar bütün olarak tencereye ilave edilir, bezelye ve çağlalar da konduktan sonra, hepsi birlikte karıştırılır.
  7. 1,5 su bardağı su tencereye ilave edildikten orta ateşte enginar ve bezelyeler yumuşayana kadar pişirilir. Ara ara suyu kontrol edilir, gerekirse bir miktar su daha ilave edilir.
  8. 1 yumurta sarısı, ½ limonun suyu, limon kabuğu rendesi, karabiber ve tuz küçük bir kasede çırpılır.
  9. Altı kapatılan tencereye hazırlanan yumurtalı terbiye alıştırarak enginarlara katılır.
  10. Servis tabağına alındıktan sonra üzerine kıyılmış dereotu serpilir.

ZEYTİNYAĞLI VE PORTAKALLI KEREVİZ DOLMASI TARİFİ

 

En güzel 5 zeytinyağlı yemek tarifi
 

Malzemeler

  • 6 adet orta boy baş kereviz
  • 1 küçük boy havuç
  • 1 küçük boy patates
  • 5-6 dal taze soğan
  • 1 adet limonun suyu
  • 1 adet portakalın suyu
  • 1 Türk kahvesi fincanı pirinç
  • 2 çay bardağı zeytinyağı
  • ½ demet dereotu

Hazırlanışı

  1. Kerevizlerin kabuk kısımlarını soyun.
  2. Pişirme kabımızda limon suyu ve tuz ilavesi ile su kaynatın.
  3. Kaynayan suya bütün olarak kerevizleri bırakın, 10-15 dakika haşlayın. Haşlanan kerevizleri hemen soğuk suya tutun.
  4. Taze soğanı ince ince doğrayın.
  5. Patates ve havuçları küp şeklinde küçük küçük doğrayın.
  6. Tavaya 1 çay bardağı zeytinyağını alıp soğanları, patates ve havuçları kavurun.
  7. 1 fincan suyu ilave ederek pirinci ekleyin. Tuz ilavesi ile suyunu çekene kadar pişirin.
  8. Dereotunu incecik kıyın, iç malzemeye ilave edin.
  9. Haşlanan kerevizlerin kapak kısmını kesip iç kısmını bir çay kaşığı yardımı ile oyun.
  10. Kahvaltı çatalını bir kez kerevize batırın, iç malzemelerini içlerine doldurun.
  11. Tencereye dizip kalan zeytinyağını ilave edin.
  12. Üzerine 1 portakalın suyu ve yarım su bardağı su ilave edin.
  13. Tencerenin kapağını kapatıp orta ateşte kaynara çıkınca kısık ateşte pişirin.
  14. 30-35 dakika sonra kereviz pişecektir. Soğuduktan sonra servis edebilirsiniz.
  15. Not: Kerevizin üzerinden kapak olarak kestiğiniz ve iç kısmını çıkarttığınız malzemeleri sebze çorbasında değerlendirebilirsiniz. Haşlama suyunuzu da dökmemenizi tavsiye ederim.
  16. Afiyet olsun!

KARİDESLİ ISPANAK SALATASI TARİFİ

 

En güzel 5 zeytinyağlı yemek tarifi
 

Malzemeler

  • 500 gr kuzu ıspanak
  • 300 gr iri boy karides
  • 200 gr soya filizi
  • 1 adet avakado

Sosu için;

  • 1 limonun suyu
  • 4 çorba kaşığı nar ekşisi
  • 4 çorba kaşığı zeytinyağı
  • 1 çay kaşığı pul biber
  • 1,5 çay kaşığı tuz 

Hazırlanışı

  1. Ispanakları temizlendiğinden emin olana kadar iyice yıkayın ve süzün.
  2. Soya filizlerini da yıkayıp hafifçe tuzla ovun ve sudan geçirip ıspanaklara ekleyin.
  3. Salatanın üstüne soyulmuş avokadoyu dilimleyin.
  4. 10 dakika kadar teflon tavada ayıklanmış karidesleri soteleyin.
  5. Sos için gerekli malzemelerin tamamını karıştırıp salataya dökün ve karıştırın.
  6. Sonrasında servis tabağına alın.
  7. Bu tarifin kalori değeri 1 porsiyon veya 1 kişilik ölçü baz alınarak Uzman Diyetisyen Deniz Berksoy tarafından hazırlanmıştır. 

ZEYTİNYAĞLI AYVALI KEREVİZ TARİFİ

 

En güzel 5 zeytinyağlı yemek tarifi
 

Malzemeler

  • 3 adet iri boy kereviz
  • 1 adet iri boy ayva
  • 1adet boy soğan
  • 1 adet havuç
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 2 tatlı kaşığı şeker
  • 1,5 çay bardağı zeytin yağı
  • 2 su bardağı portakal suyu 

Hazırlanışı

  1. Ön hazırlık olarak soğanları piyaz şeklide doğrayın.
  2. Havucu halka halka, kereviz ve ayvanın kabuklarını soyup elma dilimi şeklinde doğrayın.
  3. Yayvan bir tencereye zeytin yağını, doğranmış soğan ve havuç ve de şekeri ekleyip bir kaç dakika kavurun.
  4. Kereviz ve ayvayı ekleyip 5 dakika daha kavurun.
  5. Kerevizlerin üzerini hafif geçecek kadar portakal suyu ekleyin.Tuzunu ilave edin.Sebzeler yumuşayıncaya kadar pişirin. 

ASMA YAPRAĞINDA ENGİNAR DOLMASI TARİFİ

 

En güzel 5 zeytinyağlı yemek tarifi
 

Malzemeler

  • 4 adet enginar çanağı
  • ½ limon (enginar için)
  • 15-16 adet asma yaprağı
  • ½ bardağı pirinç
  • ½ çay bardağı zeytinyağ
  • 2 adet soğan (2si tencerenin tabanına 2si dolma harcına)
  • 1 yemek kaşığı dolmalık fıstık
  • 1 yemek kaşığı kuş üzümü
  • 1 adet kesme şeker
  • ½ çay bardağı sıcak su
  • Tuz
  • ½ demet dereotu, maydanoz ve taze nane
  • Karabiber
  • Yenibahar
  • ½ limon
  • ½ çay bardağı zeytinyağ
  • 1,5 su bardağı su
  • 1 tane havuç

Hazırlanışı

  1. Enginarları limonla ovun ve yine limonlu suda bekletin.
  2. 2 adet ince kıyılmış soğanı zeytinyağ da kavurun.
  3. Dolmalık fıstığı ekleyip kavurmaya devam edin.
  4. Pirinci de ekleyip 1-2 dakika daha kavurduktan sonra kuş üzümü kesme şeker tuz ve sıcak suyu ekleyip suyunu çekene kadar pişirin.
  5. Ardından baharat ve yeşillikleri ekleyin.
  6. Karıştırıp tencereyi ocaktan alın ve soğumaya bırakın.
  7. Geniş bir tabağın üzerine sıcak suda haşlanmış iki tane asma yaprağını üst üste koyun üzerine enginarı oturtun.
  8. Enginarın üzerine hazırladığınız harçtan 2 yemek kaşığı koyun.
  9. Üzerine de 2 adet asma yaprağı koyup her tarafını örtecek şekilde sarın.
  10. Diğer enginarları da aynı şekilde hazırlayın.
  11. Pişireceğiniz tencerenin dibine iki adet soğanı halka halka kesip dizin.
  12. Havuçları da dilimleyin onları da dizin.
  13. Enginarları da yerleştirdikten sonra zeytinyağ,limon suyu ve suyu ekleyip kısık ateşte 40-45 dakika kadar pişirin.
  14. Ilık ya da soğuk olarak havuç ve limonla servis yapın.

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