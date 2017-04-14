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En güzel 5 zeytinyağlı yemek tarifi
Hem sağlıklı hem de diyet yapanlara uygun hafif zeytinyağlı bu tarifleri sizler için derledik. İşte, sevdiklerinize hazırlayabileceğiniz muhteşem lezzetler...
ÇAĞLALI ENGİNAR TARİFİ
Malzemeler
- 4 adet körpe enginar
- 20-25 adet arpacık soğanı
- 100 gram çağla
- 300 gram sultani bezelye
- 4-5 adet sarımsak
- ½ çay bardağı zeytinyağı
- 2 adet kesme şeker
- 1,5 su bardağı su
- ½ çay bardağı zeytinyağı
- 1 adet büyük yumurtanın sarısı
- Tuz
- Karabiber
- ½ limonun suyu ve rendesi
- 1 demet dereotu
Hazırlanışı
- Soyulmuş enginarlar limonlu suda bekletilir.
- Arpacık soğanlar soyulur, sultani bezelyenin yanları alınır, temizlenir.
- Çağlalar yıkanır.
- Bir tarafı hafifçe kesilerek şekli bozulmadan dikkatlice içinden çekirdeği çıkarılır. (Çok turfanda olduğu zaman çekirdek acı olmayabilir ama çıkarmakta yarar var).
- Tencereye zeytinyağı, şeker ve soğanlar konur, pembeleşip hafifçe yumuşayana kadar sote edilir.
- Limonlu suda bekleyen körpe enginarlar bütün olarak tencereye ilave edilir, bezelye ve çağlalar da konduktan sonra, hepsi birlikte karıştırılır.
- 1,5 su bardağı su tencereye ilave edildikten orta ateşte enginar ve bezelyeler yumuşayana kadar pişirilir. Ara ara suyu kontrol edilir, gerekirse bir miktar su daha ilave edilir.
- 1 yumurta sarısı, ½ limonun suyu, limon kabuğu rendesi, karabiber ve tuz küçük bir kasede çırpılır.
- Altı kapatılan tencereye hazırlanan yumurtalı terbiye alıştırarak enginarlara katılır.
- Servis tabağına alındıktan sonra üzerine kıyılmış dereotu serpilir.
ZEYTİNYAĞLI VE PORTAKALLI KEREVİZ DOLMASI TARİFİ
Malzemeler
- 6 adet orta boy baş kereviz
- 1 küçük boy havuç
- 1 küçük boy patates
- 5-6 dal taze soğan
- 1 adet limonun suyu
- 1 adet portakalın suyu
- 1 Türk kahvesi fincanı pirinç
- 2 çay bardağı zeytinyağı
- ½ demet dereotu
Hazırlanışı
- Kerevizlerin kabuk kısımlarını soyun.
- Pişirme kabımızda limon suyu ve tuz ilavesi ile su kaynatın.
- Kaynayan suya bütün olarak kerevizleri bırakın, 10-15 dakika haşlayın. Haşlanan kerevizleri hemen soğuk suya tutun.
- Taze soğanı ince ince doğrayın.
- Patates ve havuçları küp şeklinde küçük küçük doğrayın.
- Tavaya 1 çay bardağı zeytinyağını alıp soğanları, patates ve havuçları kavurun.
- 1 fincan suyu ilave ederek pirinci ekleyin. Tuz ilavesi ile suyunu çekene kadar pişirin.
- Dereotunu incecik kıyın, iç malzemeye ilave edin.
- Haşlanan kerevizlerin kapak kısmını kesip iç kısmını bir çay kaşığı yardımı ile oyun.
- Kahvaltı çatalını bir kez kerevize batırın, iç malzemelerini içlerine doldurun.
- Tencereye dizip kalan zeytinyağını ilave edin.
- Üzerine 1 portakalın suyu ve yarım su bardağı su ilave edin.
- Tencerenin kapağını kapatıp orta ateşte kaynara çıkınca kısık ateşte pişirin.
- 30-35 dakika sonra kereviz pişecektir. Soğuduktan sonra servis edebilirsiniz.
- Not: Kerevizin üzerinden kapak olarak kestiğiniz ve iç kısmını çıkarttığınız malzemeleri sebze çorbasında değerlendirebilirsiniz. Haşlama suyunuzu da dökmemenizi tavsiye ederim.
- Afiyet olsun!
KARİDESLİ ISPANAK SALATASI TARİFİ
Malzemeler
- 500 gr kuzu ıspanak
- 300 gr iri boy karides
- 200 gr soya filizi
- 1 adet avakado
Sosu için;
- 1 limonun suyu
- 4 çorba kaşığı nar ekşisi
- 4 çorba kaşığı zeytinyağı
- 1 çay kaşığı pul biber
- 1,5 çay kaşığı tuz
Hazırlanışı
- Ispanakları temizlendiğinden emin olana kadar iyice yıkayın ve süzün.
- Soya filizlerini da yıkayıp hafifçe tuzla ovun ve sudan geçirip ıspanaklara ekleyin.
- Salatanın üstüne soyulmuş avokadoyu dilimleyin.
- 10 dakika kadar teflon tavada ayıklanmış karidesleri soteleyin.
- Sos için gerekli malzemelerin tamamını karıştırıp salataya dökün ve karıştırın.
- Sonrasında servis tabağına alın.
- Bu tarifin kalori değeri 1 porsiyon veya 1 kişilik ölçü baz alınarak Uzman Diyetisyen Deniz Berksoy tarafından hazırlanmıştır.
ZEYTİNYAĞLI AYVALI KEREVİZ TARİFİ
Malzemeler
- 3 adet iri boy kereviz
- 1 adet iri boy ayva
- 1adet boy soğan
- 1 adet havuç
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 2 tatlı kaşığı şeker
- 1,5 çay bardağı zeytin yağı
- 2 su bardağı portakal suyu
Hazırlanışı
- Ön hazırlık olarak soğanları piyaz şeklide doğrayın.
- Havucu halka halka, kereviz ve ayvanın kabuklarını soyup elma dilimi şeklinde doğrayın.
- Yayvan bir tencereye zeytin yağını, doğranmış soğan ve havuç ve de şekeri ekleyip bir kaç dakika kavurun.
- Kereviz ve ayvayı ekleyip 5 dakika daha kavurun.
- Kerevizlerin üzerini hafif geçecek kadar portakal suyu ekleyin.Tuzunu ilave edin.Sebzeler yumuşayıncaya kadar pişirin.
ASMA YAPRAĞINDA ENGİNAR DOLMASI TARİFİ
Malzemeler
- 4 adet enginar çanağı
- ½ limon (enginar için)
- 15-16 adet asma yaprağı
- ½ bardağı pirinç
- ½ çay bardağı zeytinyağ
- 2 adet soğan (2si tencerenin tabanına 2si dolma harcına)
- 1 yemek kaşığı dolmalık fıstık
- 1 yemek kaşığı kuş üzümü
- 1 adet kesme şeker
- ½ çay bardağı sıcak su
- Tuz
- ½ demet dereotu, maydanoz ve taze nane
- Karabiber
- Yenibahar
- ½ limon
- ½ çay bardağı zeytinyağ
- 1,5 su bardağı su
- 1 tane havuç
Hazırlanışı
- Enginarları limonla ovun ve yine limonlu suda bekletin.
- 2 adet ince kıyılmış soğanı zeytinyağ da kavurun.
- Dolmalık fıstığı ekleyip kavurmaya devam edin.
- Pirinci de ekleyip 1-2 dakika daha kavurduktan sonra kuş üzümü kesme şeker tuz ve sıcak suyu ekleyip suyunu çekene kadar pişirin.
- Ardından baharat ve yeşillikleri ekleyin.
- Karıştırıp tencereyi ocaktan alın ve soğumaya bırakın.
- Geniş bir tabağın üzerine sıcak suda haşlanmış iki tane asma yaprağını üst üste koyun üzerine enginarı oturtun.
- Enginarın üzerine hazırladığınız harçtan 2 yemek kaşığı koyun.
- Üzerine de 2 adet asma yaprağı koyup her tarafını örtecek şekilde sarın.
- Diğer enginarları da aynı şekilde hazırlayın.
- Pişireceğiniz tencerenin dibine iki adet soğanı halka halka kesip dizin.
- Havuçları da dilimleyin onları da dizin.
- Enginarları da yerleştirdikten sonra zeytinyağ,limon suyu ve suyu ekleyip kısık ateşte 40-45 dakika kadar pişirin.
- Ilık ya da soğuk olarak havuç ve limonla servis yapın.
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