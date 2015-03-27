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Ebeveynlere doğru okul seçimi için öneriler

Hürriyet Haber
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Çocuğunuzu tanıyarak onun için doğru okulu seçebilirsiniz.

DBE Davranış Bilimleri Enstitüsü uzmanlarından Klinik Psikolog Açelya Şahin Fırat, okul seçimi yaparken dikkat edilmesi gereken noktaları anlattı.

Çocuklarımızın hayatına sokacağımız profesyoneller konusunda her zaman en iyisini ararız. Doğumunu kime yaptırayım? Hangi hastane daha iyidir? İyi bir dadı nereden bulabilirim? Bu, en iyiyi bulma yolunda kafamızı meşgul eden sorulardandır. Kuşkusuz bu süreçlerin en önemlilerinden biri de okul seçimidir. Araştırmaya başladığımızda çevremizdeki herkes konunun uzmanıdır: ‘Özel okula ne gerek var, biz devlet okulunda okuduk da ne oldu? En iyi öğretmen Sibel Hanım onun sınıfına vermeye çalış… En iyi okul eve en yakın okuldur… Seninki zaten Ocak doğumlu bir sene erken gitsin hem de Ayşe Hanım’ın sınıfına verebilirsin böylece…’ Bu iyi niyetli önerilerin yanında bir de okulları gezmeye başladığınızda, duyduklarınız kafanızın iyice karışmasına ve en iyi okulu seçme konusundaki endişelerinizin artmasına neden olur.

Bu süreçte izlenecek en akılcı yolun kendi beklentilerinizi ve çocuğunuzun ihtiyaçlarını doğru belirleyerek bir liste oluşturmak. Bu listede olması ve cevaplanması gereken en önemli soruları şunlar;

* Benimsedikleri özel bir eğitim sistemi var mı?

* Eğitim materyalleri yeterli mi?

* Çocuğun sosyal alanını destekleyecek spor ve sanat dersleri yeterli mi?

* Bu dersleri veren kişilerin eğitimleri uygun mu?

* Okulun psikoloğu çocukları ne sıklıkla gözlemliyor?

* Milli Eğitim Bakanlığı’na mı Sosyal Hizmetler’e mi bağlı faaliyet gösteriyorlar?

* Okul gezilerinde çocuklara kimler refakat ediyor?

* Yabancı dil dersini veren eğitimcinin uyruğu nedir?

* Veli profili nasıl?

* Güvenliği nasıl sağlıyorlar?

* Okul servis hizmetini bir şirket mi yoksa bireyler mi üstleniyor?

Çocuğunuzu iyi tanımak; hangi okulda mutlu olacağına karar vermek en önemlisi…
Yukarıdaki soruları, aile olarak, bir okuldan beklentilerinize ve çocuğunuzun ihtiyaçlarına göre revize edebilir, eklemeler veya çıkarmalar yapabilirsiniz. Burada önemli olan çocuğunuzu iyi tanımak ve ne tarz bir okulda daha mutlu ve başarılı olacağını belirlemektir.

Sonuç olarak, tanıdığınız bir ailenin çok memnun kaldığı okul, siz ve çocuğunuz için hiç de uygun olmayabilir. Kendi ihtiyaç ve beklentilerinizi somut bir şekilde belirleyerek yapacağınız okul ziyaretleri ve alacağınız bilgilerle bir değerlendirme oluşturarak bu konuda en doğru kararı verebilirsiniz.

Etiketler: seçim , çocuk

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