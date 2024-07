Doktorunun kan donduran cümlesini işittiğinde henüz 20 yaşındaydı: En fazla 6 ay ömrün kaldı... Bugün 32 yaşında! Peki nasıl başardı?

Haberin Devamı

Brittany Rudy, 19 yaşındayken tuhaf semptomlar göstermeye başladı. Ne zaman üşüse parmakları önce karıncalanıp morarıyor ardından da tamamen uyuşuyordu.

Okuduğu üniversitenin sağlık merkezinde görevli doktor, Brittany'ye kol ve bacaklarda oluşan bir kan dolaşım rahatsızlığı olan Raynaud fenomeni teşhisi koymuş, çorabını eldivenini eksik etmemesini söyleyip eve yolladı.

Ancak Brittany'nin semptomları zamanla kötüleşti. Sürekli kuru kuru öksürüyordu. Midesindeki asit reflüsü nedeniyle çok rahatsız oluyordu. Hızla kilo veriyordu ve neredeyse her an eklem ağrıları yaşıyordu.

Brittany yeniden sağlık merkezinin yolunu tuttu. Doktor bu kez lupus olabileceği şüphesiyle Brittany'i bir romatoloji uzmanına yönlendirdi.

Uzman doktor muayenenin ardından Brittany'nin gözlerinin içine bakıp, "Çok üzgünüm, o kadar gençsin ki... Bence senin hastalığın skleroderma" dedi.

"UZUN VADE DİYE BİR ŞEY YOK"

Brittany o güne kadar bu hastalığı hiç duymamıştı.

Doktor, sklerodermanın dokuların kalınlaşmasına neden olan bir otoimmün bozukluk olduğunu anlattı. Dahası skleroderma, Brittany'de interstisyel akciğer hastalığına da yol açıyor bu da genç kadının soluk alıp vermesini zorlaştırıyordu.

Bunun üzerine, Brittany'e muayene sırasında eşlik eden annesi doktora "Uzun vadede bizi neler bekliyor?" diye sordu. Cevap kan dondurucuydu: "Uzun vade diye bir şey yok."

Doktorun dediğine göre, en fazla 6 ay ömrü kalmıştı. Brittany henüz 20 yaşındaydı.

KARNINA YUMRUK YEMİŞ GİBİ OLDU

Başta ne hissedeceğini bilemedi Brittany.

Doktorun muayenehanesinden çıkıp arabaya bindiklerinde annesi, babasını ve anneannesini aradı; telefonda "Ne yapacağım ben şimdi?" diye ağlamaya başladı.

Brittany yavaş yavaş öfkeleniyordu. Sonuçta "6 ay ömrün kaldı" denen kendisiydi, annesi neden "Ne yapacağım ben?" diye soruyordu ki... İleride bu yaptığının bencillik olduğunun farkına varacaktı. O sırada henüz annesinin kendisini yaşatmak için yapacağı fedakârlıklardan habersizdi.

Brittany birkaç gün sonra skleroderma konusunda uzman olan bir başka doktora daha gitti. Bu doktor kendisine bir ömür biçmedi ancak 6 aydan fazla yaşamasını sağlamak için elinden gelen her şeyi yapacağını söyledi.

Yine de kronik hastalığını öğrenmek, Brittany'de karnına vurulmuş bir yumruk etkisi yaptı. 21'inci yaş gününü iple çekerken bir anda hep hayalini kurduğu geleceği yaşayamayabileceğini idrak etmek zorunda kaldı genç kadın.

DOKTORU HEMEN TEDAVİYE BAŞLADI

Brittany, gelecekte çocukları olsun istediğinden bir noktada yumurtalarını dondurmayı düşünmeye başladı. Ancak doktoru bunun için yeterince zamanı olmadığını, derhal agresif bir tedaviye başlamaları gerektiğini söyledi.

Brittany çocukluğundan itibaren hep inatçı bir insan olmuştu. Biri kendisine bir şeyi yapamayacağını söylediğinde aksine motive olur, o şeyin üzerine giderdi. O nedenle ilk doktor kendisine 6 ay ömür biçtiği an, en az 7 ay yaşamayı kafasına koymuştu.

Kendi kendine "Elimden geleni yapacağım" dedi. Mümkün olduğunca okula devam edecek, yapabildiği zamanlarda çalışacaktı. Elinden alınacağı söylenen şeyleri başarmak istiyordu.

Yaşadıklarını Business Insider'a anlatan Brittany, "Gururla söylüyorum ki okulu hiç bırakmadım. Hastalığım nedeniyle mezun olmam 5 yıl sürdü ama yine de önlisans programını tamamladım. O diplomayı almak benim için çok önemliydi çünkü bunu hayatımın en zor yıllarında başardım. Önlisansın ardından bir lisans programına geçiş yaptım ve iki yıl sonra oradan da mezun oldum" ifadelerini kullandı.

BRITTANY ŞİMDİ 32 YAŞINDA

Brittany bugün 32 yaşında. Yani 20 yaşındayken kendisine biçilen ömrün çok ama çok ötesine geçti. Şu an hem dadılık yapıyor hem de hukuk sekreteri olarak çalışıyor.

"Akciğerlerim asla tamamen iyileşemeyecek olsa da aldığım tedaviler hastalığımın ilerlemesini önlüyor. Şimdilik durumum stabil" diyen Brittany, yine de akranlarından farklı bir hayatı olduğunu belirtti ve "Hareketli kalmaya çalışıyorum ama bazı günler bitkin vaziyette uyanıyorum. Öyle zamanlarda işe gitmek ya da köpeğimi gezdirmek imkânsız oluyor" dedi.

GELECEĞİNİ PLANLAMAKTAN HİÇ VAZGEÇMEDİ

Erkek arkadaşı Cameron'la sekiz yıldır birlikte olduklarını da anlatan Brittany, sözlerini şöyle noktaladı:

"Başlangıçta kendisine hastalığımdan söz etmemiştim ve ilişkimizin ciddi bir yere gitmesini hiç istemiyordum. Çünkü ilk teşhis aldığım dönemde erkek arkadaşım olan kişi, işler ciddiye biner binmez beni terk etmişti. Aynı şeyin yeniden yaşanmasından korkuyordum. Ama zamanla iyice yakınlaştık ve ona sklerodermayla ilgili daha fazla şey anlattım. O noktada Cameron bu hastalığı zaten çoktan araştırmıştı. Benimle birlikte doktor muayenelerine gelmeye başladı."

"Bu hayatı benimle yaşamayı seçiyorsa eğer geleceğimizin neye benzeyeceğini bilmesini istiyorum. Halen evlilikten çocuklardan konuşuyor, o hedeflere doğru ilerliyoruz. Aynı zamanda beklenmedik olana hazırlanmamız gerektiğini de biliyoruz Yapabileceğimiz tek şey birlikte bir gelecek inşa etmeye odaklanmak ve birbirimizi her gün biraz daha fazla sevmek."

