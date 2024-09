Doğum sırasında ‘et yiyen bakteri’ kaptı! Hastalık tam anlamıyla karnını yiyip bitiriyordu… ‘Vücudumu kesip ölü olan her şeyi çıkardılar’

Haberin Devamı

İngiltere, Manningtree'de dans öğretmenliği yapan Charleigh Boyne, geçtiğimiz yıl nisan ayında bir kız bebek dünyaya getirdi. Doğum sorunsuz geçmişti, bebek de anne de sağlıklıydı. Görünürde her şey yolundaydı…

Doğumun ardından henüz bir hafta bile geçmemişti ki 28 yaşındaki anne, kemiklerinin parçalandığını hissettiren kemiklerinin 'çöktüğünü' hissettiren şiddetli kızarıklıklar ve titremeler geliştirince tekrar hastaneye kaldırıldı.

Bilgisayarlı tomografi taraması, cildini ve kaslarını tahrip eden nadir, hayatı tehdit eden bir enfeksiyon olan nekrotizan fasiit (NF) olduğunu ortaya çıkardı. Genç kadın, altı saatlik bir ameliyatın ardından iki gün boyunca indüklenmiş komaya girdi.

Charleigh Boyne, yaşadığı ülkede olan İngiltere’de her yıl NF hastalığına yakalanan 500 kişiden biri. Ulusal Sağlık Sistemi’ne (NHS) göre, bu 'et yiyen hastalık' bir yaranın enfekte olması halinde ortaya çıkabiliyor.

Enfeksiyon, bir kesik/yaranın yakınında şiddetli ağrı ya da his kaybına, deride şişmeye ve grip benzeri semptomlara neden olabiliyor. NHS'ye göre bazı hastalar daha sonra kusma, ciltlerinde siyah lekeler ve kafa karışıklığı görülebiliyor. Bu hastalığın çok acil şekilde hastanede tedavi edilmesi gerekiyor.

AMELİYAT OLMAZSAN ÖLECEKSİN!

Doktorlar tüm bunları Charleigh Boyne’a da söyledi ve genç anne eğer ölü eti çıkarmak için ameliyat edilmez ise hayatını kaybedeceği konusunda da uyarıldı.

“Doğuma girdim ve kızımı kucağıma aldım. Oldukça standart bir doğumdu” diyen Boyne yakalandığı korkunç hastalığı şöyle anlattı:

“Eve gittim ve yaklaşık altı gün sonra hastalandım. Karnımda bir kızarıklık vardı. Yanık gibi görünüyordu. Kızarıklıklar acı veriyordu ve kemiklerimin parçalanacakmış gibi hissettiği titreme nöbetleri geçiriyordum. Sadece uyumak istiyordum. Kocam ise çok korkuyordu. Hastaneye geri döndüm ve bilgisayarlı tomografi taraması NF olduğunu ve karnımı yiyip bitirdiğini gösterdi.

Doktorlar hemen geldiler ve acil ameliyat olmam gerektiğini yoksa öleceğimi söylediler. Hayatımın en garip anıydı. Bir filmde birinin büyük bir haber alması ve her şeyin boğuklaşması gibiydi. Beden dışı bir deneyimdi. Vücudumu kesip ölü olan her şeyi çıkardılar. Uyandığımda iki gün geçtiğini ve iyi olacağımı söylediler.”

KARNINDA BİR ÇUKUR VAR

Boyne şimdi ise travma sonrası stres bozukluğu yaşıyor. Karnında 12 santimlik bir yara izi kalan genç kadın, aynada kendine bakmakta zorlandığını itiraf etti ve ekledi:

“Fiziksel olarak daha iyiyim ama hala iyileşme sürecindeyim. Yara izim var ve travma sonrası stres bozukluğu yaşıyorum. Yara izi özgüvenimi gerçekten etkiliyor. Aynaya bakmakta zorlanıyorum. Karnımın açıkta olduğu kıyafetler giymiyorum ama bazı kıyafetlerde onu görebiliyorsunuz çünkü bir çukur var.”

DAHA FAZLA ÇOCUK SAHİBİ OLMAK İSTİYOR

Öte yandan kızının gayet iyi olduğunu ve hastalığın kendisini başka bir çocuk sahibi olmaktan alıkoymadığından da bahseden Boyne, “Alessia mükemmel. Hayatı seviyor. O mutlu bir küçük fasulye. Daha fazla çocuk sahibi olmayı çok isteriz ama çok dikkatli olacağım” dedi.

Charleigh Boyne, hayatını kurtardığı için Lee Spark NF Vakfı ve Essex'teki Colchester Hastanesi'ne para toplamak amacıyla bir bağış kampanyası başlattı.

“Olanları kabullenmeme yardımcı olan Lee Spark ve hayatımı kurtaran Colchester Hastanesi için bir yarı maraton koşacağım” diyen genç anne şöyle devam etti:

“Farkındalık yaratmak çok önemli. Çoğu insan NF'nin ne olduğu hakkında hiçbir fikre sahip değil. Her ne kadar nadir görülse de yine de bir olasılık ve insanlar ne olduğunu bilmezse teşhis edilemez. Bu hastalık size bulaştığında her şey çok hızlı oluyor. Soğuk algınlığından veya açık bir yaradan kapabilirsiniz.”

NEKROTIZAN FASİİT: ET YİYEN ACIMASIZ BAKTERİ

Daha yaygın olarak 'et yiyen hastalık' olarak bilinen nekrotizan fasiit, nadir görülen ancak son derece kötücül bir bakteriyel enfeksiyondur. 'Nekrotizan' vücut dokusunun ölmesine neden olan bir şey anlamına gelir ve enfeksiyon cildi, kasları ve yağı tahrip edebilir.

Hastalık, bakteri vücuda girdiğinde, genellikle küçük bir kesik veya sıyrık yoluyla gelişir. Bakteriler çoğaldıkça, dokuyu öldüren ve bölgeye kan akışını kesen toksinler salgılarlar. Çok öldürücü olduğu için bakteri vücuda hızla yayılır.

Belirtiler arasında ciltte küçük, kırmızı yumrular veya şişlikler, hızla yayılan morarma, terleme, titreme, ateş ve mide bulantısı yer alır. Organ yetmezliği ve şok da yaygın komplikasyonlardır.

Hastalar ölümü önlemek için derhal tedavi edilmelidir. Genellikle güçlü antibiyotikler verilir ve ölü dokuyu çıkarmak için ameliyat edilir. Hastalık bir kol veya bacağa yayılırsa ampütasyon gerekli hale gelebilir.

Hastalar, enfeksiyon temizlendikten sonra iyileşme sürecine yardımcı olmak veya estetik nedenlerle deri grefti alabilirler.

