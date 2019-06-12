Doğal tuvalet temizleyici nasıl yapılır?

Klozet, lavabo, duş teknesinin rengi zaman içerisinde sararabiliyor. Biz de bembeyaz olması için çeşitli kimyasallar kullanmaya meylediyoruz. Ancak bu kimyasalların havaya karıştığında nefes alışverişi ile ciğerlerimize dolduğunu da biliyoruz. Özellikle asla yapılmaması gerekenlerden bu maddelerin karıştırılması daha da kötü sonuçlar doğurabiliyor. Peki evde doğal tuvalet temizleyici yapmak mümkün mü? Evet, mümkün.

DOĞAL TUVALET TEMİZLEYİCİ NASIL YAPILIR?

İhtiyacınız olan iki madde var ve bunlar halihazırda evinizde bulunuyor. Karbonat ve sirke.

1 bardak sirke ve 1 kaşık karbonat kullanmak yeterli.

Bir bardak sirkeyi 40 dereceye kadar ısıtın. İçine bir yemek kaşığı karbonat ekleyip karıştırın.

Karbonatlı sirkeli tuvalet temizleyici karışımı klozetin iç kısımlarına denk gelecek şekilde dökün. Dilerseniz sprey şişe ile iyice dağıtabilirsiniz. Klozetin kapağını kapatın ve 1-2 saat bekletin. Süre bitiminde birkaç kez sifonu arka arkaya çekin.

DOĞAL TUVALET TEMİZLEYİCİ NE KADAR ETKİLİ?

Tuvalet temizleyici karışım içerisindeki sirke temizlikte pek çok alanda kullanılıyor. Çünkü sirke kireç kalıntılarına karşı etkili. Metal parçalardaki pası temizliyor.

Kötü kokuları maskelemede en etkili maddelerden biri sirke.

Ayrıca sık görülen bazı bakterilerin sevmediği bir yapıya sahip. Dolayısıyla dezenfektan gibi görev görüyor.

Doğal tuvalet temizleyici karışımı lavabolarda ve duş teknesinde de kullanabilirsiniz. Uyguladıktan sonra bir süre bekletmeyi ve sonrasında bol su ile durulamayı unutmayın. Ne kadar doğal olursa olsun karışıma ciltle temas etmemeye ve gözlerinizden uzak tutmaya çalışın.

HÜRRİYET AİLE ÖZEL