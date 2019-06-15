Doğal sinek kovucu nasıl yapılır?

Sineklerin bulunulan ortama girmemeleri veya vücuda konmamaları amacıyla çeşitli ürünler kullanılır. Ancak bu ürünler içerisinde bulunan kimyasallar hem solunmaları ile hem de deriye uygulanan ürünlerde ciltten emilimleri yoluyla kişiye zarar verirler. Bu sebeple kimyasal içerikli sinek kovucuların kullanılmaması gerekir. Piyasada satılan kimyasal ürünlerin yerine ise son derece kolay bir şekilde doğal sinek kovucular hazırlanabilir.

DOĞAL SİNEK KOVUCU NASIL YAPILIR?

Vücuttan salgılanan bazı maddeler sinekler için oldukça çekicidir. Sinek kovucu losyonların hazırlanması için hem bu salgıları maskeleyen, hem de ayakları ile koku alan sinekleri rahatsız eden kokular kullanılmalıdır. Bu durumda aromatik bitkisel yağlar tercih edilebilir (lavanta yağı, nane yağı, okaliptus yağı vb). Bu amaçla limon yağı, stronella yağı, portakal yağı, lavanta yağı, biberiye yağı, nane yağı ve okaliptüs yağı iyidir.

Aromatik yağlar kullanılarak sinek kovucu bir karışım hazırlanması için bir sprey şişesi su ile doldurulmalıdır. Daha sonra da sprey şişesinin içerisine istenen aromatik yağlardan birisinden 40-50 damla kadar ilave edilmelidir. Sprey başlığı kapatıldıktan ve şişe iyice çalkalandıktan sonra kullanıma hazırdır. Bu karışım evin içerisine sıkıldığında sinekleri evden, cilde uygulandığında ise ciltten uzak tutar.

Çantada taşınabilen ve cilde uygulanacak bir sinek kovucu yapılmak isteniyorsa bu durumda kozmetik dükkânlarında bulunabilen minik sprey şişelerinden alınabilir. Bu şişe içerisine su koyulduktan sonra, suyun onda biri oranında da bitki yağlarından herhangi birisi ilave edilmelidir.

Ayrıca isteğe göre birden fazla yağ, sinek kovucu hazırlanırken karışım halinde de kullanılabilir. Bu karışıma ayrıca cildi besleyici özellikteki üzüm çekirdeği yağı gibi yağlardan da birkaç damla ilave edilebilir. Sprey şişesi kapatılıp iyice çalkalandıktan sonra kullanılmaya hazırdır.

Sineklerin kapalı ortamlardan uzaklaştırılmasında oldukça etkili olan doğal malzemelerden birisi de karanfildir. Ortalama 25-30 adet karanfil, limon, portakal veya elma üzerine saplanarak bekletildiğinde hem ortama çok hoş bir koku verir, hem de sinekler bu kokunun olduğu ortamdan uzak durur.