Diyetinizi bozmayacak 12 tatlı tarifi

FİT MUZ YATAĞI TARİFİ (176 KALORİ)

Malzemeler

3 adet büyük boy muz

3 kutu sade probiyotik yoğurt

3-4 yemek kaşığı granola

1 su bardağı kırmızı meyve

Hazırlanışı

Muzları ortadan ikiye uzunlamasına kesin ve içerisine probiyotik yoğurdu dökün. Her muzun üzerine 1 yemek kaşığı granola gezdirin ve üzerine istediğiniz kırmızı meyvelerle süsleyin.

Not: Bu tarifin kalori değeri 1 porsiyon veya 1 kişilik ölçü baz alınarak tarafından hazırlanmıştır.

Not: Bu tarif Diyetisyen Merve Tığlı Çınar’a aittir.

KURU MEYVELİ VE MÜSLİLİ KUP TARİFİ (222 KALORİ)

Malzemeler

500 gram kaymaksız yoğurt

4 yemek kaşığı bal

150 gram kadar kuru meyveli müsli

Üzeri için;

Mevsim meyvesi

Fındık veya ceviz veya badem veya antep fıstığı

Hazırlanışı

Bir kabın içinde yoğurt ve balı güzelce karıştırın. Kupların dibine bir miktar kuru meyveli müsli koyun, üzerine yoğurt karışımından da bir miktar koyun. Kup doluncaya kadar bu işlemi tekrarlayın. Arzu ederseniz kat aralarına dilediğiniz mevsim meyvelerinden koyabilirsiniz. Kupların üzerini meyve dilimleri, fındık veya ceviz veya badem veya antep fıstığı ile süsleyebilirsiniz.

Not: Kalori değeri 1 kup için geçerlidir.

Not: Bu tarif mutfakvetatlar.blogspot.com.tr yazarı Selma Mollaoğlu'na aittir.

DİYET TATLI TARİFİ (395 KALORİ)

Malzemeler

1 su bardağı un

4 su bardağı az yağlı süt

1 çorba kaşığı margarin

1 çay kaşığı tarçın

9 çorba kaşığı tatlandırıcı toz

Hazırlanışı

Soğuk diyet süte unu ilave edip mikserde karıştırın. Ocakta muhallebi kıvamına gelinceye kadar pişirin. Pişmesine yakın margarini ekleyin. Tatlı ılıınınca toz tatlandırıcıyı ekleyip 15 dk. kadar mikserde çırpın. Bu karışımı cam bir kaba koyun. Servis yapmadan önce üzerine tarçın yada mevsim meyveleri ile süsleyin.

Not: Bu tarifin kalori değeri 1 porsiyon veya 1 kişilik ölçü baz alınarak Uzman Diyetisyen Deniz Berksoy tarafından hazırlanmıştır.

DİYET BALKABAĞI TATLISI TARİFİ (203 KALORİ)

Malzemeler

2 su bardağı önceden haşlanmış bal kabağı (ezilmiş halde)

1/4 su bardağı of stevia

4 adet yumurta akı

1 su bardağı tatsız soya sütü veya yağsız süt

1/2 çorba kaşığı organik tarçın

1 ölçek vanilyalı peynir altı suyu protein tozu

Hazırlanışı

4 adet yumurta akı ve stevyayı bir kapta iyice çırpın. Aynı kaba soya sütü ve tarçın ekleyerek çırpmaya devam edin. Daha önceden haşlamış olduğunuz bal kabaklarını ezin ve 2 su bardağı kadarını bir blendera atın. Blenderı yavaş hızda çalıştırıp üzerine diğer kaptaki karışımı dökün. En üste ise vanilyalı, laktozsuz saf peynir altı protein gıda desteğini ekleyin ve karıştırın. Fırını 170 derecede önceden ısıtın ve istediğiniz bir kaba karışımı dökün. 30-40 dakika sonra çıkartın ve dışarıda 15 dakika bekleterek servise sunun.

Not: Bu tarifin kalori değeri 1 porsiyon veya 1 kişilik ölçü baz alınarak Uzman Diyetisyen Deniz Berksoy tarafından hazırlanmıştır.

DİYET ELMA MARMELADI TARİFİ (208 KALORİ)

Malzemeler

7 adet tatlı elma

1,5 su bardağı su

2 adet karanfil

1 çay kaşığı tarçın

Hazırlanışı

Elmaların kabuklarını soyun ve dilimleyin. Su ile birlikte dilimlenmiş elmaları bir kaba alın. Üzerine karanfilleri ekleyin ve elmalar yumuşayana kadar 10 dakika kadar pişirin. Pişmesine yakın, elmaları çatalla ezip püre haline getirin. Sonra ocaktan alıp tarçını ekleyin ve karıştırın. Soğuduktan sonra kavanoza koyun.

Not: Bu tarifin kalori değeri 1 porsiyon veya 1 kişilik ölçü baz alınarak Uzman Diyetisyen Deniz Berksoy tarafından hazırlanmıştır.

FRAMBUAZLI YOĞURT TATLISI TARİFİ (261 KALORİ)

Malzemeler

1.5 su bardağı yağsız yoğurt

2 yemek kaşığı krema

3/4 su bardağı frambuaz

1.5 yemek kaşığı toz tatlandırıcı

1 paket vanilya

Hazırlanışı

Yoğurt, krema, tatlandırıcı ve vanilyayı bir kapta çırpın. Frambuazlardan birkaç tane ayırın, kalanını mutfak robotunda püre haline getirin. Frambuaz püresini yoğurt karışımına ekleyip karıştırın ve servis kâselerine paylaştırın. Ayırdığınız frambuazlarla üzerini süsleyip 1 saat buzdolabında soğuttuktan sonra yiyebilirsiniz.

Not: Bu tarifin kalori değeri 1 porsiyon veya 1 kişilik ölçü baz alınarak Uzman Diyetisyen Deniz Berksoy tarafından hazırlanmıştır.

YOĞURTLU VE MEYVELİ YAZ PUDİNGİ TARİFİ (318 KALORİ)

Malzemeler

Pudingli karışım için;

1 paket vanilyalı puding

500 ml süt

½ su bardağı toz şeker

1 su bardağı çekirdekleri çıkartılmış kiraz

1 su bardağı yıkanmış ve dilimlenmiş şeftali

1 su bardağı taze orman meyveleri

2 çay bardağı yoğurt (200 gram)

1 çay bardağı kuru meyve ve yulaf ezmesi karışımı

Üzeri için;

Yarım çay bardağı badem

1-2 çay kaşığı toz tarçın

Hazırlanışı

Vanilyalı puding ve sütü bir tencereye aktarıp paketteki tarifine göre karıştırarak pişirin. Kıvamını alınca ocaktan alın ve soğumaya bırakın. Soğuyan pudingi bir çırpma kabına aktarın, yoğurdu da ekleyip el mikseri yardımı ile sulanmaması için kısa bir süre karıştırın. Taze ve kuru meyveleri, yulaf ezmesi ile birlikte bir kaseye aktarın ve karıştırın. Meyveli karışımın yarısını servis bardaklarına veya kaselere dağıtın. Üzerine pudingli karışımdan ilave edip, tekrar meyve karışımı ve üstüne tekrar pudingli karışımı ilave edin. Buzdolabında 2-3 saat soğutun. Üzerini tarçın ve bademle süsleyerek soğuk servis edin.

Not: Bu tarifin kalori değeri 1 porsiyon veya 1 kişilik ölçü baz alınarak Uzman Diyetisyen Deniz Berksoy tarafından hazırlanmıştır.

DİYET AŞURE TARİFİ (669 KALORİ)

Malzemeler

1 su bardağı buğday (200 gr)

Yarım su bardağı kuru nohut ( 100 gr)

Yarım su bardağı kuru fasulye (100 gr)

1/3 su bardağı pirinç (70 gr)

10 adet kuru kayısı (100 gr)

1/4 su bardağı kuru üzüm (50 gr)

50 adet fındık içi (50 gr)

50 adet ceviz içi

2-3 çay kaşığı tarçın

3-4 adet tatlandırıcı tablet

Hazırlanışı

Ayıklanmış ve yıkanmış buğdayı bol su ile (6-7 su bardağı) düdüklü tencerede 20 dakika pişirin. 1 gece önceden ıslattığınız nohut ve fasulyeyi, ıslatma suyu ile birlikte, kaynamış buğdayın içine atın. Düdüklü tencerede 20 dakika daha pişirin. Karışıma pirinci, küçük küçük doğranmış kuru kayısıyı, kuru üzümü de ilave ederek tekrar pişirin. Aşureyi ateşten alın. Kapağını kapatın.Ilınıncaya kadar bekleyin.Ilınmış aşureyi 1,5 çay bardağı ölçerek kaselere alın. Yiyeceğiniz zaman tarçını ve her porsiyon için belirlenen tatlandırıcıyı ilave edin ve iyice karıştırın. Üzerine kırılmış fındık ve cevizleri dökerek servis yapın.

Not: Bu tarifin kalori değeri 1 porsiyon veya 1 kişilik ölçü baz alınarak Uzman Diyetisyen Deniz Berksoy tarafından hazırlanmıştır.

ÇİKOLATALI BADEMLİ VE KİRAZLI YULAF TARİFİ

Malzemeler

½ bardak yulaf ezmesi

1 su bardağı süt (soya sütü)

Dondurulmuş vişne

Çikolata ve kahverengi şeker

Üzerine yoğurt

Üzerine çikolata

Üzerine kıyılmış badem

Üzerine taze kiraz

Yanında kahverengi şekerli sütlü kahve

Hazırlanışı

Görseldeki gibi sırayla malzemeleri zevkinize göre sıralabilir ve süsleyebilirsiniz.

ELMALI HAFİF TART TARİFİ

Malzemeler

1,5 bardak yulaf

¼ bardak çavdar unu

1 çay kaşığı tarçın

1 tatlı kaşığı keten tohumu

1/4 çay kaşığı himalaya tuzu

½ bardak Hindistan cevizi yağı (dolapta bekletilmiş tereyağı kıvamında, organik marketlerden ya da online temin edebilirsiniz)

2 yemek kaşığı hurma şurubu

¼ bardak elma püresi

Tart içi malzemeleri

2 orta boy elma (ekşi olmamasına dikkat edin)

3 yemek kaşığı hurma şurubu

2 yemek kaşığı yulaf unu

1 çay kaşığı vanilya özü

½ çay kaşığı tarçın

¼ çay kaşığı muskat

¼ çay bardağı kuru üzüm (2 saat suda bekletilmiş)

½ su bardağı yarı kırılmış ceviz içi

Hazırlanışı

Yulafları mutfak robotundan un haline gelene kadar geçirin ,ardından elde ettiğiniz yulaf ununa ,keten tohumu, tarçın, himalaya tuzu, çavdar ununu ekleyip iyice karışmasını sağlayın .Daha sonra sırasıyla, hurma şurubu, elma püresi ve Hindistan cevizi yağını ekleyip kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edene kadar hamuru yoğurun ardından streç filme sarıp dolapta 30-45 dakika dinlenmeye bırakın.Bu sırada tart iç malzemelerini hazırlamak için kabuklarını soyup dilimlediğiniz elmalarınızı bir kase içerisinde hurma şurubu, çavdar unu, tarçın, kuru üzüm, ceviz ve vanilya özüyle karıştırıp beklemeye bırakın. Dinlendirdiğiniz tart hamurunuzu bir merdane yardımıyla hamurunuzu yerştireceğiniz fırın kaplarınızın büyüklüğünde açın, gerekiyorsa hamurun merdaneninize yapışmasını önlemek için tezgahınızı tam buğday unuyla unlayabilirsiniz. Tart hamurunu yerleştirdiğiniz kaplarınızın içini elma harcınızla doldurun ve üzerini kafes şeklinde ya da üzerinin tamamını kapatacak şekilde açtığınız hamurla kapatın. 180 °C'ye ayarladığınız fırınınızda yaklaşık 40-45 dakika pişirin.

KİLO ALDIRMAYAN EV YAPIMI ÇİKOLATA TARİFİ

Malzemeler

4 yemek kaşığı hindistan cevizi yağı

3 yemek kaşığı nar pekmezi (siz başka pekmezlerde kullanabilirsiniz)

1 yemek kaşığı kakao

4 yemek kaşığı keçi boynuzu tozu

2 yemek kaşığı fıstık ezmezi

1 çay bardağı kadar ufalanmış ceviz

Hazırlanışı

Derince bir cam kaseye sırasıyla hindistan cevizi yağını, nar pekmezini, kakaoyu, keçi boynuzu tozunu, fıstık ezmesini ve ufalanmış cevizi ekleyin. Çırpıcı ile 7-8 dakika malzemeler iyice homojen kıvama gelene kadar çırpın. Silikon buzluk kaplarına kaşık yardımıyla koyun ve iyice yayılması için biraz sallayın. 30 dakika kadar derin dondurucuda bekletin.İşte bu kadar kolay. Ev yapımı çikolatalarınız hazır.

Püf Noktası: Hindistan cevizi yağı genelde katı halde olduğu için, benmari usulü eritmeniz gerekiyor. Ayrıca ceviz yerine fındık da kullanabilirsiniz. Fıstık ezmesini sevmiyorsanız da fındık ezmesi kullanabilirsiniz.

Not: Bu tarif tulayca-yemek.com yazarı Tülay Etkin'e aittir.

ARMUTLU PEKMEZ TATLISI TARİFİ

Malzemeler

4 adet büyük armut

1 su bardağı pekmez

1 su bardağı su

Yarım su bardağı ceviz

2 adet çubuk tarçın

6 adet karanfil

1 dolu tatlı kaşığı mısır nişastası

Servis için isteğe bağlık dondurma veya kaymak

Hazırlanışı

Armutların kabuklarını saplarını koparmadan soyun. Alt kısmından dik durması için düz bir parça kesin. Alttan bıçak ve kaşık yardımı ile çekirdek kısmını oyarak çıkarın. Kürdanı armutların bir kaç yerine batırın. Tencereye dizin. Üzerine pekmez ve suyu dökün. İçine ikiye böldüğünüz çubuk tarçın ve karanfilleri ekledikten sonra pişirmeye başlayın. Sonra yan yatırarak çevire çevire armutlar pişene kadar pişirin. Ocaktan alın soğumaya bırakın. Soğuyan armutları suyun içerisinden alın alt kısmından aldığı kadar ceviz doldurun. Tenceredeki suyu başka bir tencereye süzün. İçerisine nişastayı koyarak devamlı karıştırarak pişirin. Armutları servis tabağına alın üzerine sos dökün yanında dondurma veya kaymak ile servis edin.

Not: Bu tarif sibelyalcin.com.tr yazarı Sibel Yalçın'a aittir.