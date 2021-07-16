Dilek İsminin Anlamı Nedir? Dilek Ne Demek? Dilek Adının Özellikleri, Analizi Ve Kökeni
''Dilemek'' fiilinden türetilmiş olan Dilek ismi, öz Türkçedir. Yaklaşık 2 asırdır kullanılmakta olan bu isim, gerçekleşmesi çok istenen, umulan, arzu edilen anlamına gelir. Umu, tehalük, arzu, iştiyak ve murat kelimesi dilek sözcüğüyle eş anlamlıdır. Dilek isminin anlamı nedir? Bu isim Kuran'ı Kerim'de geçiyor mu? İşte, merak edilen tüm detaylar.
Türkiye'de yaklaşık 190 bin kişi Dilek ismini taşıyor.
Dilek İsminin Anlamı Nedir? Dilek Ne Demek?
Dilek isminin üç farklı anlamı vardır.
İlk Anlamı: Bir şeyin gerçekleşmesine yönelik duyulan istek, şevk, talep
İkinci Anlamı: Temenni
Üçüncü Anlamı: Tatlı dilli, güler yüzlü, hoş sohbet kişi
Dilek İsminin Özellikleri
Harf sayısı: 5
Uğurlu sayısı: 2
Sembol rengi: Mor
Dilek İsminin Analizi
Harflerinin analizine göre Dilek isminin özellikleri şu şekilde sıralanabilir:
1- Yaşadıkları olumsuzluklara rağmen yılgınlığa kapılmaz. Hayata hep olumlu tarafından bakar.
2- Disiplinli ve çalışkandır.
3- Sır saklamasını bilir.
Dilek Adının Kökeni
Dilek, henüz yeni bir isim olmakla birlikte 20. yüzyılın ilk yıllarından itibaren yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır.
Dilek İsminin Yanına Yakışan İsimler
Dilek isminin yanında kullanılabilecek isimlerden bazıları şu şekilde sıralanabilir:
1- İpek
2- Arzu
3- Nimet
4- Serpil
5- Nihan
6- Mehtap
7- Dilara
8- Derya
9- Demet
10- Destina
Dilek İsmi Kur’an'da Geçiyor mu?
Ülkemizde kız çocuklarına verilen Dilek ismi Kur’an'ı Kerim'de geçmemektedir.