Dilek İsminin Anlamı Nedir? Dilek Ne Demek? Dilek Adının Özellikleri, Analizi Ve Kökeni

Türkiye'de yaklaşık 190 bin kişi Dilek ismini taşıyor.

Dilek İsminin Anlamı Nedir? Dilek Ne Demek?

Dilek isminin üç farklı anlamı vardır.

İlk Anlamı: Bir şeyin gerçekleşmesine yönelik duyulan istek, şevk, talep

İkinci Anlamı: Temenni

Üçüncü Anlamı: Tatlı dilli, güler yüzlü, hoş sohbet kişi

Dilek İsminin Özellikleri

Harf sayısı: 5

Uğurlu sayısı: 2

Sembol rengi: Mor

Dilek İsminin Analizi

Harflerinin analizine göre Dilek isminin özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

1- Yaşadıkları olumsuzluklara rağmen yılgınlığa kapılmaz. Hayata hep olumlu tarafından bakar.

2- Disiplinli ve çalışkandır.

3- Sır saklamasını bilir.

Dilek Adının Kökeni

Dilek, henüz yeni bir isim olmakla birlikte 20. yüzyılın ilk yıllarından itibaren yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır.

Dilek İsminin Yanına Yakışan İsimler

Dilek isminin yanında kullanılabilecek isimlerden bazıları şu şekilde sıralanabilir:

1- İpek

2- Arzu

3- Nimet

4- Serpil

5- Nihan

6- Mehtap

7- Dilara

8- Derya

9- Demet

10- Destina

Dilek İsmi Kur’an'da Geçiyor mu?

Ülkemizde kız çocuklarına verilen Dilek ismi Kur’an'ı Kerim'de geçmemektedir.