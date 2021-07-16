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İsimler Sözlüğü
Haber Giriş: 16.07.2021 - 17:06 | Son Güncelleme:

Dilek İsminin Anlamı Nedir? Dilek Ne Demek? Dilek Adının Özellikleri, Analizi Ve Kökeni

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Dilek İsminin Anlamı Nedir? Dilek Ne Demek? Dilek Adının Özellikleri, Analizi Ve Kökeni

''Dilemek'' fiilinden türetilmiş olan Dilek ismi, öz Türkçedir. Yaklaşık 2 asırdır kullanılmakta olan bu isim, gerçekleşmesi çok istenen, umulan, arzu edilen anlamına gelir. Umu, tehalük, arzu, iştiyak ve murat kelimesi dilek sözcüğüyle eş anlamlıdır. Dilek isminin anlamı nedir? Bu isim Kuran'ı Kerim'de geçiyor mu? İşte, merak edilen tüm detaylar.

Türkiye'de yaklaşık 190 bin kişi Dilek ismini taşıyor.

  Dilek İsminin Anlamı Nedir? Dilek Ne Demek?

 Dilek isminin üç farklı anlamı vardır.

 İlk Anlamı: Bir şeyin gerçekleşmesine yönelik duyulan istek, şevk, talep

 İkinci Anlamı: Temenni

 Üçüncü Anlamı: Tatlı dilli, güler yüzlü, hoş sohbet kişi

 Dilek İsminin Özellikleri

 Harf sayısı: 5

 Uğurlu sayısı: 2

 Sembol rengi: Mor

 Dilek İsminin Analizi

 Harflerinin analizine göre Dilek isminin özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

 1- Yaşadıkları olumsuzluklara rağmen yılgınlığa kapılmaz. Hayata hep olumlu tarafından bakar.

 2- Disiplinli ve çalışkandır.

 3- Sır saklamasını bilir.

 Dilek Adının Kökeni

 Dilek, henüz yeni bir isim olmakla birlikte 20. yüzyılın ilk yıllarından itibaren yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır.

 Dilek İsminin Yanına Yakışan İsimler

 Dilek isminin yanında kullanılabilecek isimlerden bazıları şu şekilde sıralanabilir:

 1- İpek

 2- Arzu

 3- Nimet

 4- Serpil

 5- Nihan

 6- Mehtap

 7- Dilara

 8- Derya

 9- Demet

 10- Destina

 Dilek İsmi Kur’an'da Geçiyor mu?

 Ülkemizde kız çocuklarına verilen Dilek ismi Kur’an'ı Kerim'de geçmemektedir.

 

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