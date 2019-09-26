Deprem çantasında neler olmalı?

SU

Bir insan vücudu susuzluğa en fazla 5 ila 7 gün arası dayanabiliyor. Bu nedenle çantada bulunması gereken en önemli şey su olmalıdır.

UZUN SÜRE DAYANACAK PAKETLİ YİYECEK

Konserve, enerji barları, bisküvi, kraker gibi paketli ürünler hayatta kalma şansını artıracaktır.

FENER

Göçük altında kalındığında elektrikler olmayacağı için mutlaka bir feneriniz olmalı. Etrafınızdakilere yardım etmek için de gerekli olan fenerin suya dayanıklı olmasına dikkat edin.

ÇAKI

Küçücük bir çakı bile göçük altında hayatta kalmanızı sağlayabilir. O yüzden çantanızda çakı, bıçak gibi kesici bir alet olmalı

DÜDÜK

Yardım çalışmalarına katılanlara ve kurtarma ekiplerine sesinizi duyurmak ve yerinizi belirtmek için düdük olmazsa olmazlardan.

YEDEK GİYSİ

Deprem olduktan sonra uzun süre eve girememe ihtimaline karşı battaniye, yedek giysi gibi eşyaları yanınızda bulundurmanızda fayda var.

NAKİT PARA

Acil durumlarda yanınızda mutlaka nakit para bulundurmalısınız. ATM’lerin çalışmadığı ve bankaların kapalı alabileceği felaket anlarında nakit paraya ihtiyacınız olabilir.

CEP TELEFONU

Eğer mümkünse şarjı tam dolu yedek bir cep telefonunun çantada bulunması çok faydalı olur. Panik hali ile cep telefonunu almadan çıkabilirsiniz ya da göçük altında telefonunuza ulaşamayabilirsiniz. Böyle bir durumda acil çağrı yapmak, hastane vb. yerleri aramak için yedek telefon hayatınızı kurtarabilir.

İLK YARDIM MALZEMELERİ

Yara sarmak ya da kanı durdurmak için bandaj, yara bandı vb malzemeleri deprem çantanızda bulundurmanızda fayda var

