Deprem çantasında neler olmalı?
Doğal afetle elbette kaçınılmaz ama alınacak basit önlemlerle hasarları en aza indirebilmemiz mümkün. Deprem kuşağında bir ülkede yaşıyoruz ama acaba kaçımız depreme hazırlıklıyız? Son yaşanan depremler sonrasında “depreme ne kadar hazırlıklıyız?” sorusu bir kez daha gündeme geldi. Evlerimizde yatak odamızda mutlaka deprem çantasının olması gerektiğini biliyoruz belki ama çocuğumuzun evinde hala bir deprem çantası bulunmuyor. Peki, deprem çantası nedir? Deprem çantasının nasıl hazırlanır? Deprem çantasının içinde neler olmalı?
SU
Bir insan vücudu susuzluğa en fazla 5 ila 7 gün arası dayanabiliyor. Bu nedenle çantada bulunması gereken en önemli şey su olmalıdır.
UZUN SÜRE DAYANACAK PAKETLİ YİYECEK
Konserve, enerji barları, bisküvi, kraker gibi paketli ürünler hayatta kalma şansını artıracaktır.
FENER
Göçük altında kalındığında elektrikler olmayacağı için mutlaka bir feneriniz olmalı. Etrafınızdakilere yardım etmek için de gerekli olan fenerin suya dayanıklı olmasına dikkat edin.
ÇAKI
Küçücük bir çakı bile göçük altında hayatta kalmanızı sağlayabilir. O yüzden çantanızda çakı, bıçak gibi kesici bir alet olmalı
DÜDÜK
Yardım çalışmalarına katılanlara ve kurtarma ekiplerine sesinizi duyurmak ve yerinizi belirtmek için düdük olmazsa olmazlardan.
YEDEK GİYSİ
Deprem olduktan sonra uzun süre eve girememe ihtimaline karşı battaniye, yedek giysi gibi eşyaları yanınızda bulundurmanızda fayda var.
NAKİT PARA
Acil durumlarda yanınızda mutlaka nakit para bulundurmalısınız. ATM’lerin çalışmadığı ve bankaların kapalı alabileceği felaket anlarında nakit paraya ihtiyacınız olabilir.
CEP TELEFONU
Eğer mümkünse şarjı tam dolu yedek bir cep telefonunun çantada bulunması çok faydalı olur. Panik hali ile cep telefonunu almadan çıkabilirsiniz ya da göçük altında telefonunuza ulaşamayabilirsiniz. Böyle bir durumda acil çağrı yapmak, hastane vb. yerleri aramak için yedek telefon hayatınızı kurtarabilir.
İLK YARDIM MALZEMELERİ
Yara sarmak ya da kanı durdurmak için bandaj, yara bandı vb malzemeleri deprem çantanızda bulundurmanızda fayda var
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