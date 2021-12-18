D vitamini kışın hamilelikte çok önemli!

Vücudumuz için kritik öneme sahip olan D Vitamini, hamilelikte bebeğin kemik, diş, böbrek, kalp ve sinir sisteminin gelişmesine yardımcı oluyor. Gebeliğin son üç ayında bebeğin kemik gelişimi için fosfora ve kalsiyuma gereksinimi artıyor. Bu sebeple gebelikte süt, balık, yumurta gibi kalsiyum, fosfor ve D vitamini içeren besinlerin tüketilmesi hem annenin sağlığı hem de bebek sağlığı için önem taşıyor. Bu kapsamda hamileliğin 12. Haftasından itibaren D vitamini takviyesine başlanması gerekmektedir. D vitamini eksikliği toplumumuzda birçok kişide görülüyor. Özellikle hamilelik sürecinde ve güneşin daha az gözüktüğü kış aylarında D vitamini desteği oldukça önemli. Çünkü gebelikte D vitamini eksikliği olduğunda, preeklampsi dediğimiz yüksek tansiyon ile birlikte giden halk arasında ‘gebelik zehirlenmesi’ durumu, gebelik şekeri, bebekte gelişim sorunları ve bebekte erken doğum riskinde artış izlenebiliyor. Bu yüzden gebe kalmadan ve tüp bebek tedavisine başlamadan önce anne a

dayının değerlerini ölçüyoruz ve gerekli D vitamini takviyesini yaptıktan sonra işlemlere başlıyoruz.

‘Gebelikte D vitamine dikkat edilmeli

Gebelik döneminde eksik olan D vitamini hem annede hem de doğumdan sonra bebekte ciddi sağlık sorunlarına yol açıyor. Gebeliğin son 3 ayında bebeğin kemik oluşumu için kalsiyum ve fosfora gereksinimi artıyor. Bu nedenle gebelikte süt, yoğurt, balık, yumurta, tereyağı gibi kalsiyum, fosfor ve D vitamininden zengin besinlerin tüketilmesi önem taşıyor. Gebelikte D vitamini eksikliğinde annede oluşacak sağlık sorunları bebeği de etkiliyor. Vücut D vitaminin üretme ve emme yeteneğini birçok faktör etkiliyor. Yaş, obezite, bağırsak sağlığı, güneşe maruziyet gibi faktörler vitamin emilimi için devreye girer. Ancak vücudun onu düzgün üretebilmesi için en çok güneş ışığına ihtiyaç duyar. Gerekli vitamin alınmadığında ise anne adayında birtakım sorunlar izlenebiliyor.

D vitamini eksikliği çocuklarda 'raşitizm'e sebep oluyor

D vitamini eksikliği bebeklerde kemik sağlığının bozukluğuna ve raşitizm hastalığına çabuk yakalanmasına sebep olabilir. D vitamini eksikliği, bebekte solunum problemleri, kalsiyum düşüklüğü, büyüme geriliği, dikkat eksikliği, hiperaktivite, zeka problemleri, raşitizm gibi birçok probleme yol açabiliyor. Hamilelerde ise kemiklerin yumuşamasına sebep oluyor. Bu yüzden gebelik döneminde, 12. Haftadan sonra günlük 10 mikrogram D vitamini desteği öneriyoruz.

D vitamini içeren gıdalalar

Gebelikte D vitamini yönünden zengin olan besinlere yani yumurta, süt, yağlı balık, et tüketimine önem verilmelidir. Ancak mutlaka güneşlenme de önemli bir kaynaktır. Bu yüzden günde 15 ile 30 dakika güneşlenme D vitamininin üretimi için yeterli olacaktır.