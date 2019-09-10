Çöp torbası ile paraşüt nasıl yapılır?

Koroplast’ın ürünlerinin dayanıklılığı ve tüketicilerin yaşamını kolaylaştırıcı özellikleri dışında çocukların yaşamına dokunan önemli yönleri de var. Çöplerin atılmasından gıdaların pişirilmesine ve saklanmasına kadar günlük yaşamın hemen hemen her alanında tüketicilerin yardımcısı haline gelen çöp torbalarıyla çocukları mutlu edecek el çantası, peri kızı kostümü, çiçek, çerçeve, uçurtma gibi hediyeler de yapabilirsiniz.

10 Eylül Türkiye Serbest Paraşütçüler Günü’ne özel paraşüt de yaparak çocuğunuzu mutlu edebilirsiniz.

PEKİ, ÇÖP TORBASI İLE PARAŞÜT NASIL YAPILIR?

Bunun gerekli malzemeleri bulmak çok basit: Plastik bardak, makas, ip, cetvel ve çöp torbası.

• Öncelikle plastik bardakların üst kısmına iplerin geçebileceği şekilde eşit aralıklarla dört delik açın.

• Ardından çöp torbasını yaklaşık 35 cm olacak şekilde kare şeklinde kesin.

• Torbanın bir köşesine ucunda bir miktar kuyruk bırakacak şekilde ipi bağlayın. Bu işlemi kare şeklindeki torbanın dört köşesi için de yapın.

• Her bir ipin diğer ucunu da daha önce deldiğimiz bardakta farklı deliklere bağlayın.

• Hepsi bu kadar. Şimdi hafif yüksek bir yere çıkarak bu paraşütü bırakın ve ne olduğuna şahit olun…

